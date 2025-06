Smola za kolesarja nekdanjega moštva Primoža Rogliča

22-letni belgijski kolesar Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike) se kar ne more in ne more znebiti smole, ki ga spremlja v letošnji sezoni. Potem ko je po seriji zdravstvenih težav v torek na družbenih omrežjih napovedal, da se vrača na dirke in da bo ta konec tedna nastopil na državnem prvenstvu, ga je včeraj na treningu zbil avtomobil.

Kot je sporočil prek družbenih omrežij, se je nesreča zgodila med treningom, zbil pa ga je voznik avtomobila, ki je pripeljal s parkirišča. Na srečo 22-letni Cian Uijtdebroeks v nesreči ni utrpel zlomov ali hujših poškodb in je bil iz bolnišnice odpuščen že v zgodnjih večernih urah.

Uijtdebroeks se je po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav nameraval vrniti na dirke prav to nedeljo na državnem prvenstvu v Bincheju v Belgiji, kjer bo naslov prvaka branil kolesar ekipe Lotto Arnaud De Lie.

Nazadnje je dirkal 20. aprila na dirki Tour du Doubs, kjer je zasedel 22. mesto. Spomladi je moral predčasno zapustiti dirko Tirreno-Adriatico zaradi ponovne bolečine v hrbtu in občutka otopelosti v nogah – težave, ki so ga pestile že lani in zaradi katerih je pozimi rahlo prilagodil svojo pozicijo na kolesu.

V zvezi z nesrečo so se oglasili tudi iz ekipe Visma | Lease a Bike, kjer so potrdili informacijo o nesreči in novico, da njihov kolesar k sreči ni utrpel zlomov ali drugih večjih poškodb. "Še isti večer se je lahko vrnil domov. Utrpel je nekaj udarnin in odrgnin. V prihodnjih dneh bomo spremljali, kako bo potekalo okrevanje."

