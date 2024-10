Tadej Pogačar v zaključku pritiskal, da bi dobil tudi psihološko bitko s tekmeci

"Vsaka zmaga je posebna in tudi današnja je," je prirediteljem v cilju v Comu po 255 kilometrih dirkanja od Bergama, povedal slovenski as Tadej Pogačar. Njegova ekipa UAE Emirates je danes popolnoma nadzorovala dogajanje in Pogačar se ni pozabil zahvaliti kolegom: "Ekipa je celo leto garala za vse te zmage, ki smo jih osvojili, danes ni bilo nič drugače. To je dolga in naporna dirka, vse delo pa je morala opraviti naša ekipa. Opravili smo super delo in vesel sem, da sem ji prinesel zmago."

Odločilni napad je tokrat sprožil dobrih 48 kilometrov pred ciljem in se hitro odpeljal konkurentom. "Naš načrt je bil bolj ali manj takšen, kot se je izšlo. Dirka je tako naporna, da je v zadnjih 40 kilometrov bolj ali manj boj mož na moža in vedel sem, da če bom imel na vrhu Sorenta spodobno prednost, jo bom uspel pripeljati do konca, ampak na takšnih dirkah nikoli ne veš."

Najboljšega kronometrista sveta, olimpijskega in svetovnega prvaka Evenepoela je danes premagal za več kot tri minute. "Mislim, da je bil v enem trenutku na spustu blizu, nato pa sem poskušal pritisniti, da bi pridobil še kakšno sekundo in tako dobil tudi psihološko bitko s tekmeci," je trenutke, ko je lomil tekmece opisal 25-letnik s Klanca pri Komendi, v zaključku pa se je lahko povsem sprostil: "Nato sem užival v navijanju, zdaj pa se že veselim oddiha."

Letos je spet pisal zgodovino, postal šele tretji kolesar po Eddyju Merckxu in Stephenu Rochu s t. i. trojno krono kolesarstva, z zmagami na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu, danes se je s četrto zaporedno zmago na Lombardiji izenačil z italijansko legendo Faustom Coppijem, ki je štiri zaporedne zmage nanizal med leti 1946 in 1949, a ta ostaja rekorder spomenika, saj je še eno, peto tam osvojil leta 1954. Kako pa na svoje mesto v kolesarski zgodovini gleda Pogačar? "Bomo po koncu kariere videli, kje sem," je odgovoril najboljši kolesar sveta.

