Joao Almeida je skupni zmagovalec kolesarske dirke po Švici. V zadnji etapi, gorskem kronometru od Beckenrieda do Stockhütteja (10 km), je prepričljivo slavil in nadoknadil zaostanek za Kevinom Vauquelinom.

Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) si je v prvi etapi nabral večminutni zaostanek, nato pa na zahtevnih trasah pridno rezal v zaostanek.Zahtevni gorski kronometer je začel s 33 sekundami zaostanka za Kevinom Vauquelinom (Arkea-B&B Hotels). Večino časa je nadoknadil že do prvega vmesnega časa, v zahtevnejšem delu klanca pa je bil še boljši in s tretjo etapno zmago zapečatil skupno slavje po Švici.

Almeida je zadnjo etapo končal v času 27:33 minute, drugi je bil Avstrijec Felix Gall (Decathlon AG2R) z zaostankom 25 sekund, tretji pa Britanec Oscar Onley (Picnic PostNL), ki je zaostal 1:12 minute. Vauquelin je bil četrti z zaostankom 1:40 minute.

Skupno je imel Almeida pred Vauquelinom na koncu 1:07 minute naskoka, Onley pa je na tretjem mestu zaostal 1:58 minute.

Dirka po Švici, 8. etapa:

"Po prvi etapi nas je čakalo veliko dela, tista napaka nas je stala veliko in nisem bil prepričan, da bom lahko nadoknadil ves ta izgubljen čas. Toda zelo sem vesel, odpeljal sem odličen kronometer. Mislil sem, da je računalnik pokvarjen, saj je kazal velike številke," je po zmagi dejal Almeida. "Že od prvega dne pogledujem proti tej etapi. Danes sem začel malce prehitro in na koncu mi je malce zmanjkovalo moči v zadnjem kilometru, kar pa ni bilo odločilno. Lepo je nadoknaditi toliko časa, a je vse hkrati lekcija, da ne smeš nikoli obupati."

Pogled je obrnil tudi na prihajajočo dirko po Franciji, ki se bo začela petega julija. "Zdaj se bomo pošteno poveselili, potem pa bom pripravljen na Tour, kjer bom pomagal Tadeju Pogačarju. Upam, da bomo tam slavili nove zmage," je sklenil Almeida, ki je slavil 22. zmago v karieri in osmo letos. Pogačar bo lahko na dirki po Franciji računal na izjemnega pomočnika. Portugalec je namreč letos slavil še na dirki po Romandiji in Baskiji, drugi pa je bil v skupnem seštevku po Valencii in Algarveju.

Na dirki sta nastopila dva Slovenca. Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je zadnjo etapo sklenil na 103. mestu z zaostankom 6:33 minute, v skupnem seštevku pa je bil na koncu 63. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je gorski kronometer končal na 39. mestu, za zmagovalcem pa je zaostal 3:34 minute. V seštevku je osemdnevno preizkušnjo sklenil na 70. mestu.

Dirka po Švici, končni vrstni red:



1. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) 29:29:01

2. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea-B&B Hotels) +1:07

3. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) +1:58

4. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R La Mondiale) +2:20

5. Julian Alaphilippe (Fra/Tudor Pro) +3:57

6. Lennard Kämna (Nem/Lidl-Trek) +4:52

7. Ben O'Connor (Avs/Jayco-AlUla) +5:08

8. Ilan Van Wilder (Bel/Soudal Quick-Step) +6:16

9. Pablo Castrillo (Špa/Movistar) +6:41

10. Clement Champoussin (Fra/XDS Astana) +8:30

...

63. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) +1:09:32

70. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) +1:19:07