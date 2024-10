Pogačarjeva prevlada? "Kot bi streljal enajstmetrovke na prazen gol."

Tadeja Pogačarja, ki je v soboto s še eno dominantno predstavo osvojil že svojo četrto zaporedno zmago na zadnjem spomeniku sezone, Dirki po Lombardiji, je Michael Rasmussen v pogovoru za časnik Ekstra Bladet primerjal z argentinskim nogometnim čarovnikom Lionelom Messijem. "Kot pri Messiju smo samo opazovali, v kateri kot bo zabil. Ko je Pogačar napadel, ni nihče niti poskusil iti z njim. Trpeli so že, ko je glavnino vodil Pavel Sivakov," je sobotno dogajanje opisoval nekdanji danski profesionalec, ki je v letih 2005 in 2006 na Dirki po Franciji osvojil pikčasti majici najboljšega hribolazca.

Potem je tu še Pogačarjeva izjemno močna ekipa UAE Emirates. "Njegovi tekmeci se borijo proti veliko močnejši ekipi. Ko se Pogačar na startu pojavi z ekipo, v kateri so Majka, Sivakov in Hirschi, so preostali že premagani," še meni Rasmussen. Svojega rojaka Jonasa Vingegaarda z nizozemsko ekipo Visma | Lease a Bike pa vidi kot edinega, ki lahko v prihodnji sezoni izzove Pogačarja, a bo moral tudi šampion Toura v letih 2022 in 2023 močno povzdigniti formo. "Pogačar je s svojim velikanskim napredkom - in to v športu, v katerem se napredek meri v najmanjših podrobnostih -, konkurentom zbežal tako daleč, da je domala nedotakljiv. Vsaj letos je bilo tako."

"Pogačar se ni nikoli utrudil. Jaz pa. Zaradi njega."

Nekdanjega nizozemskega profesionalca Thijsa Zoonevelda pa je Pogačarjeva superiornost že kar utrujala, je 44-letnik zapisal v kolumni za časnik AD. "Naj bodo njegovi solo napadi še tako lepi in naj bo njegova sezona še tako posebna, Pogačarjeva prevlada je bila prevelika," je zapisal. Včeraj je Pogačar pripravil še en dolg napad in se tekmecem odpeljal dobrih 48 kilometrov pred ciljen 255-kilometrske dirke.

"Če bi se odločil, bi lahko napadel še preden se televiziji sploh vklopijo v neposredni prenos." Foto: Guliverimage

S temi dolgimi solo napadi se je slovenski as letos proslavil, izstopata zagotovo 80-kilometrski s Strade Bianche in 100-kilometrski s svetovnega prvenstva v Zürichu. "Če bi se tako odločil, bi lahko napadel še preden se televiziji sploh vklopijo v neposredni prenos. Letos je teh napadov sprožil toliko, da se včasih počutiš, kot da gledaš ponovitev prejšnjega tedna ali tedna pred tem. Ne glede na to, kako izjemno dobra sta bila včasih Mathieu van der Poel in Remco Evenepoel, ni dvoma o tem, kdo je najboljši kolesar v tej galaksiji. Pogačarjevo kolesarsko leto 2024 se bo za vedno vpisalo v zgodovino. Skoraj vse se mu je izšlo gladko. Ni zbolel, ni padel, ni imel smole v odločilnih trenutkih, nikoli ni zgrešil trenutka. Nikoli se ni utrudil. Jaz pa. Zaradi njega. In mislim, da nisem edini," je še dodal nekdanji kolesar, ki se v karieri nikoli ni prebil v kakšno od ekip svetovne serije.

