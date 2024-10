Pogačar: Nisem toliko neumen, da bi zaradi desetih let svoje kariere na kocko postavljal zdravje

Tadej Pogačar je na novinarski konferenci pred zadnjo dirko svetovne serije v tej sezoni, Dirko po Lombardiji, spregovoril o presežkih leta 2024, odgovoril pa je tudi na vprašanje francoskega medija glede prevlade v letošnji sezoni. Dejal je, da namige določenih ljudi glede dopinga zaradi preteklih črnih madežev v kolesarstvu razume in da je naloga kolesarjev, da znova pridobijo zaupanje javnosti. Dejal je še, da tudi na drugih področjih športa vlada prevlada določenih športnikov, a ta traja le nekaj let, dokler ne pride nov talent, lačen zmag.

Tadej Pogačar, ki je v letošnji sezoni zmagal na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu, je na vprašanje o razlogih njegove prevlade v letošnji sezoni odgovarjal povsem umirjeno in poglobljeno. "Kolesarstvo je dolgo pestil doping in je še naprej žrtev svoje preteklosti. Sam pa nisem toliko neumen, da bi zaradi desetih let svoje kariere postavljal zdravje na kocko," je dejal trikratni zmagovalec Toura.

Tadej Pogačar na novinarski konferenci pred Dirko po Lombardiji, kjer bo jutri končal najuspešnejšo sezono v karieri. Foto: Damjan Medica "Danes lahko vidite prevlado vsepovsod. Lahko jo vidite v poslovnem svetu, v tenisu, golfu, v svetu NBA in nogometa," je izpostavil Pogačar. "V vsakem športu lahko vidite prevlado določenih ekip in določenih športnikov. Mislim, da prevlada lahko traja več let, največ nekaj let, in potem na določeni točki pride nov talent, nov otrok, lačen zmag, ali boljša ekipa. Potem se zgodi menjava generacij in prevlado prevzame nekdo drug. Tako je življenje," je dejal 26-letni šampion, ki v svetu kolesarstva vlada že skoraj štiri leta.

V preteklosti so kolesarji tvegali svoja življenja za rezultat

Spregovoril je tudi o preteklosti v svetu profesionalnega kolesarstva. "Kolesarstvo je šport, kjer so ljudje v preteklosti naredili vse za svoje telo, da bi bili boljši, ne da bi vedeli, kako to vpliva na njihovo zdravje. Tvegali so svoja življenja. Veliko fantov, ki jih morda sploh ne poznate, ki niti niso bili zmagovalci, je zaradi tega, kar so svojemu telesu naredili v zadnjih 20 ali 30 letih, verjetno zdaj bolnih ali ima druge zdravstvene ali duševne težave."

Foto: Damjan Medica

"Po mojem iskrenem, mojem skromnem mnenju je kolesarstvo v teh letih zelo trpelo. Ljudje so izgubili zaupanje in na nas kolesarjih je, da to zaupanje povrnemo. Vendar glede tega ne moremo storiti ničesar. Lahko samo dirkamo in upamo, da bodo ljudje začeli verjeti v nas," je še dejal Pogačar.

"Zmagovalec je vedno deležen največ pozornosti"

"V kolesarstvu moramo vedno imeti zmagovalca in zmagovalec je vedno deležen največ pozornosti. Ljudje pogosto mislijo, da goljufa. Morda bodo ljudje nekaj generacij pozneje pozabili na preteklost, na čase Lancea Armstronga in teh fantov, ki so počeli, kar pač so počeli. Morda se bomo premaknili naprej," si želi Pogačar.

Foto: Guliverimage

Dejal je še, da je glede na njegove osebne izkušnje kolesarstvo eden najboljših športov, kjer ljudje gledajo na to, da bi bili bolj zdravi in ne obratno. Ampak, je še izpostavil Pogačar, "zdaj ugotavljamo, da je kolesarstvo tudi izjemno nevaren šport. Tako kot je pri težavah s srcem, ne moreš čez svoj limit, ostati moraš zdrav. In če želiš tvegati svoje zdravje za desetletno kariero, je škoda vašega življenja in neumnost," je opozoril prvi kolesar sveta.

Foto: Guliverimage

Pogačar se ne želi primerjati z nikomer

Tudi tokrat je moral odgovarjati na vprašanja o primerjavah z legendarnim Eddyjem Merckxom, najuspešnejšim kolesarjem v zgodovini. "Lepo in laskavo, vendar govorimo o drugem obdobju, o katerem ne vem skoraj ničesar. Merckx je osvojil vse, a jaz takrat še blizu rojstva nisem bil. Nikoli se ne bom primerjal z nikomer. Delam po svoje in samo želim biti najboljši v tem trenutku," je zatrdil 26-letni Slovenec, ki se lahko v soboto po števili zmag na dirki po Lombardiji izenači še z enim velikanom tega športa, Faustom Coppijem. "Odlično sezono želim končati z zmago. Moja forma je še vedno dobra, noge še vedno ubogajo," je slovenski šampion napovedal napad na zmago.

Preberite še: