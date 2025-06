Pred začetkom Dirke po Franciji se še naprej vrstijo mnenja in napovedi v boju za rumeno majico. Zdaj je o tem spregovoril tudi vodja ekipe Groupama-FDJ, Marc Madiot. "Ni treba biti velik strokovnjak, da bi rekli, da je Pogačar favorit številka ena. Vedno pa je treba biti previden. Dirka traja tri tedne in ima veliko pasti," opozarja Madiot.

Kolesarski navdušenci odštevajo dneve do 5. julija, ko se bo začela 112. izvedba Dirke po Franciji. Svoje razmišljanje pred enim izmed vrhuncev sezone je zdaj zaupal tudi Marc Madiot, vodja ekipe Groupama-FDJ. "Jonasu Vingegaardu še vedno nekaj manjka, da bi se na letošnji dirki kosal s Tadejem Pogačarjem," besede Madiota povzema CyclingNews, a je ta tudi opozoril Slovenca, da nikoli ne more imeti stoodstotnega nadzora nad dogajanjem na Touru.

Svetovni prvak Pogačar je tako pred odhodom v Lillu 5. julija na vrhu lestvice napovedi razpleta dirke in je favorit za osvojitev še četrte osvojitve rumene majice. Vendar je Madiot opozoril, da se lahko med dirko veliko spremeni in da obstaja veliko "pasti", ki bi lahko 26-letnika ovirale.

Marc Madiot Foto: Guliverimage

"Ni treba biti velik strokovnjak, da bi rekli, da je Pogačar favorit številka ena. Vedno pa je treba biti previden. Dirka traja tri tedne in ima veliko pasti: gore, kronometre, zahtevne etape, veter, vodenje pelotona ..." je Madiot povedal za Cyclism'Actu. "Obstaja veliko parametrov, ki jih poskušaš nadzorovati, a jih nikoli ne obvladaš stoodstotno. Vedno so tu še posebnosti dirke, torej ostaja vse odprto, četudi Pogačar na papirju izpolnjuje več pogojev kot drugi."

Pogačar prvi favorit

Madiot, ki je kot profesionalni kolesar devetkrat dirkal na Touru, preden je od poznih 90. let prevzel vlogo vodje francoske ekipe, je dejal, da mora Vingegaard pred letošnjo dirko nadoknaditi zamujeno. Vsi trije lanskoletni zmagovalci, pa tudi Primož Roglič se na dirko pripravljajo na višinskih pripravah svojih ekip. Vingegaard, Evenepoel in Roglič imajo sedež v Tignesu, Pogačar pa trenira južneje v Isoli 2000.

Roglič se pripravlja v Tignesu. Foto: Guliverimage

Pogačarja, ki je v letošnji sezoni doslej dominiral z 11 zmagami v 22 dirkaških dneh, vključno z dirkami ZAE Tour, Strade Bianche, Dirko po Flandriji, Valonsko puščico, Liege-Bastogne-Liege in kriterij po Dofineji. Vingegaard, Evenepoel in Roglič imajo skupaj osem zmag, njihove sezone pa so doslej zaznamovale različne poškodbe in padci. "Vidimo, da je Pogačar v najboljši formi, še posebej v gorah," je dejal Madiot. "Morda bo treba še nekaj podrobnosti spiliti na kronometru, a na splošno je bil od začetka sezone zelo močan. Zdelo se je, da je Vingegaard v dobri formi, a mu še vedno nekaj manjka, da bi se lahko kosal s Pogačarjem na vseh področjih. Med njima in ostalimi je očitno velika razlika, čeprav je tudi Remco Evenepoel na odlični ravni. Zdi se, da je lanskoletna hierarhija vnovič potrjena," je še dodal Madiot.

Tour se bo začel 5. julija z ravninsko etapo do Lilla, končal pa s spremenjeno razgibano etapo v Parizu 27. julija. Na sporedu bo šest ravninskih, šest gorskih in sedem razgibanih etap ter dve vožnji na čas.

