Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious Development) je zmagovalec dirke po Italiji za mlade kolesarje. Po osmih etapah ene najbolj prestižnih preizkušenj za mlajše člane (do 23 let) je zadnji dan nadoknadil razliko proti Avstralcu Luku Tuckwellu. Zadnjo etapo v Pinerolu je slovenski kolesar končal na drugem mestu.

Jakob Omrzel, ki je nedavno dirko po Sloveniji končal na četrtem mestu in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, je zadnji dan preizkušnje po Italiji začel z 11 sekundami zaostanka za Lukom Tuckwellom (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies). Devetnajstletnik je imel v zadnji razgibani trasi posledično še dovolj priložnosti pridobiti nekaj časa, potem ko je bil od Avstralca boljši že v zahtevni sobotni etapi.

Jakob Omrzel Foto: LaPresse Kolesarji so se dvakrat spopadli z zelo strmim klancem Prarostino (2,5 km/12,8 %). Medtem ko so ob prvem prečkanju z napadi poskušali številni kolesarji, se je tako kot v najtežjih etapah v ospredju vzpostavila skupina okoli 15 najboljših, med katerimi so bile razlike majhne. Omrzel je v zadnjem delu drugega vzpenjanja na Prarostino skušal večkrat streti vodilnega Avstralca, a je 21-letnik do zadnjih nekaj 100 m kljuboval 19-letniku.

Toda mladi Slovenec se je z Norvežanom Joergenom Nordhagnom (Visma-Lease a Bike) na vrhu odlepil, skupaj pa sta imela okoli 10 sekund naskoka pred zmagovalcem sobotne etape Čehom Pavlom Novakom (MBH Bank Ballan) in Tuckwellom. Sledil je še spust in krajši tlakovani klanec nekaj km pred ciljem, prednost pa je vseskozi ostajala nekje med 15 in 20 sekundami.

Ciljno črto je prvi prečkal Nordhagen, isti čas pa je imel Omrzel. Tuckwell je v cilju kot četrti zaostal 17 sekund, kar je bilo dovolj, da je Omrzel Avstralca v seštevku prehitel za 12 sekund. Tretje mesto tako v etapi kot skupnem seštevku je pripadlo Novaku.

Jakob Omrzel, še vedno član razvojne ekipe Bahrajna, je tako postal drugi Slovenec z zmago na tej dirki. Leta 1999 je bil najboljši še Tadej Valjavec.

Omrzel: To je nekaj neverjetnega

"To je nekaj neverjetnega. Iskreno nisem pričakoval zmage že prvo leto na tej dirki, sem si jo pa želel in si postavil visok cilj. Če imaš nek cilj in delaš zanj, lahko ustvariš velike stvari. Spet bom rekel, da nisem novi Pogačar, sem le Jakob Omrzel in videli bomo, kaj bom lahko storil v prihodnosti," je v prvi izjavi dejal mladi Slovenec.

Veselje izjemnega mladega Slovenca. Foto: Reuters

"Vedel sem, da se počutim dobro, nisem pa vedel, ali bo to dovolj, da naredim razliko do Tuckwella. Vedel sem, da je mogoče, verjel sem in trdo delal za to. S pomočjo ekipe smo opravili sijajno delo. A moram se zahvaliti tudi Nordhagnu, ker je še naprej sodeloval na čelu. Ni samo čakal name. Pomagal je in trdo garal. To je bil popoln zaključek za oba," je dodal Omrzel.

"Nisem še dojel vsega. Za kaj takega bom potreboval še nekaj dni. Ponosen sem, res ne najdem pravih besed, da bi vse skupaj opisal. Menim, da je še prehitro za pravi Giro. Bomo videli, kako se bom počutil drugo leto," je še odgovoril na vprašanje, ali bi rad kot prvi kolesar dvakrat osvojil "baby Giro" ali pa prihodnje leto dirkal na pravem Giru.