Iskrene besede Primoža Rogliča: Enostavno nisem bil več dovolj dober, izpraznil sem tank #video

"Preprosto sem prišel do konca, izpraznil sem tank za letošnjo sezono. Enostavno nisem bil več dovolj dober, zato je bilo treba sezono zaključiti, se odpočiti in se počasi ozreti proti prihodnji sezoni," je danes ob robu dobrodelnega kolesarskega dogodka Zlati krog v Novi Gorici, kjer so za Fundacijo Primoža Rogliča s prijavninami in dražbo zbrali skoraj 50 tisoč evrov, priznal slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je bil navdušen nad atmosfero na in ob trasi na Goriškem.

VIDEO: Dobrodelna dražba predmetov Primoža Rogliča

"Nepozabno," je Primož Roglič z eno besedo povzel druženje z navijači v okviru 3. dobrodelnega kolesarskega dogodka pod okriljem Fundacije Primoža Rogliča, ki se je po dveh izvedbah na Štajerskem tokrat preselil v Novo Gorico. "Ko zdaj razmišljam, se mi zdi, da to pomeni celo več kot nekatere zmage, ker je to, da si razlog za organizacijo takšnega dogodka, nekaj izjemnega. Tudi znesek, ki smo ga zbrali za dober namen (skoraj 50 tisoč evrov od startnin in z dražbe), je zelo lep. Lepa hvala vsakemu posebej, ki je prispeval." Navdušen je bil tudi nad kolesarsko družbo, ki se je danes zbrala na Goriškem in ob trasi. "Glede na število ljudi, ki se je zbralo ob progi, se mi je zdelo, kot da smo na dirki. Izjemno."

400 ljubiteljev kolesarstva, ki so hitro zasedli vsa razpoložljiva mesta v projektu Zlati krog s Primožem Rogličem, je v družbi štirikratnega zmagovalca Vuelte prekolesarilo 59,3 kilometra dolga krožno traso od Nove Gorice, Šempetra pri Gorici, Vrtojbe, Bilj, Bukovice, Dornberka, Sela in Ajdovščine ter nazaj čez Črniče, Vitovlje in Šempas v Novo Gorico.



Obveznosti se kar ne končajo

Ob robu dogajanja, ki ga je z energičnim vodenjem dražbe predmetov iz Rogličeve zbirke popestril voditelj Peter Poles, si je dobro razpoloženi Roglič vzel nekaj časa tudi za medije. Na vprašanje, ali si je že oddahnil od zahtevne sezone, v kateri je zmagoval, žal pa doživljal tudi težke trenutke, že oddahnil, je odgovoril, da še zdaleč ne. "Če povem po pravici, si nisem še prav nič oddahnil. Imel sem veliko obveznosti, veliko stvari me še čaka, ampak na kolesu pa nisem prav veliko – z izjemo današnjega dne," je priznal Zasavec, ki bo prihodnji četrtek, 17. oktobra, v Kisovcu pri Zagorju ob Savi na odprtju kolesarske steze in parka z njegovim imenom, kar si šteje v izjemno čast.

Energični voditelj Peter Poles je popestril dražbo predmetov Primoža Rogliča. Foto: Ana Kovač

Skoraj 50 tisočakov za Fundacijo Primoža Rogliča



Na dražbi so dražili 11 predmetov Primoža Rogliča, od fotoknjige italijanskega Gira 2024, ki je izšla v le stotih izvodih, Rogličeve kolesarske kapice, kolesarskih čevljev, očal, ure in kolesarske čelade, ki jo je z najvišjo ponudbo odkupil nekdanji smučarski skakalec in velik navijač Rogliča Peter Prevc. Za čelado Red Bull je odštel 2.400 evrov. Skupaj s startninami in zneskov z dražbe so za Fundacijo Primoža Rogliča zbrali skoraj 50 tisoč evrov.

Glede na vse nevšečnosti in nazadovanja zadovoljen s sezono

Kaj bi lahko v prihodnji sezoni še izboljšal? "Na vseh področjih so mogoče izboljšave," je poudaril Roglič, ki se je letos iz Visme preselil v novo okolje avstrijsko-nemške ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. "Gre za ogromno ekipo, v kateri je, govorim na pamet, okoli sto ljudi. Preden spoznaš vse tekmovalce in osebje, traja nekaj časa. Seveda je drugače, kakorkoli obrnemo, tudi kultura je drugačna, res povsem novo okolje in potrebujemo čas, da se navadimo. Ampak glede na vse, kar smo letos spravili skupaj, se ne bomo pritoževali," je dejal štirikratni zmagovalec Vuelte, ki je kljub določenim izzivom (padec in odstop na Dirki po Baskiji in francoskem Touru) zelo zadovoljen z letošnjo sezono, v kateri je poleg španske Vuelte slavil tudi na Kriteriju po Dofineji. "Glede na začetek sezone (deseto mesto na etapni dirki Pariz–Nica) in cel kup nevšečnosti in nazadovanja, ki smo jih doživeli, bi takoj podpisal."

Izpraznil je tank

Roglič bi včeraj moral nastopiti na Dirki po Lombardiji, zadnjem spomeniku sezone, ki ga je v dominantnem slogu dobil njegov rojak Tadej Pogačar, a so iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe že nekaj dni prej sporočili, da bo Roglič sezono končal predčasno. Kaj je vplivalo na to odločitev? "Preprosto sem prišel do konca, izpraznil sem tank za letošnjo sezono. Vse ni bilo ravno optimalno in Vuelto sem odpeljal malo na silo … Preprosto nisem bil več dovolj dober in sezono je bilo treba zaključiti, se odpočiti in se počasi ozreti proti prihodnji sezoni," je dejal Zasavec, ki bo 29. oktobra praznoval 35. rojstni dan.

Foto: Ana Kovač

O programu še ni razmišljal, je pa Giro mikavna izbira

Že pozna svoj okvirni program za sezono 2025? "Izbiral bom dirke, kjer ne bo Tadeja. Glede tega se morava še dogovoriti," se je pošalil Roglič in nato v resnejšem slogu dodal: "Bomo videli, nisem še podrobno razmišljal o programu dirk." Glede na to, da bo Giro prihodnje leto znova obiskal Slovenijo, natančneje Novo Gorico in Gorico, bi si želel nastopiti tudi na priljubljeni rožnati dirki, kajti "že glede na to, kar smo danes doživeli ob progi, si lahko samo predstavljamo, kako bo, ko bo šel tukaj mimo Giro. Ampak najprej me čaka 'reset' in nekaj časa na 'off', potem pa bomo razmišljali o tem, kje bom dirkal prihodnje leto."

Foto: Ana Kovač

Odloča vsak detajl, vse bolj tudi psihološka priprava

Kakšne priprave ga čakajo v zimskih mesecih? "Zagotovo nas čaka ogromno sestankov, morda tudi preveč, ali pa včasih tudi sam nase vlečem preveč odgovornosti. Ampak če sem že v ekipi, želim najboljše in želim tudi vsem pomagati ali svetovati. Skupaj iščemo največ, kar lahko damo od sebe, in to na vseh področjih, od materiala, aerodinamike, prehrane, treningov in tako naprej …" Že nekaj let vse več pozornosti namenja tudi psihološki pripravi. "Imam ljudi na tem področju in si pustim pomagati," je dejal. "Psihološka priprava je zagotovo vedno pomembnejši del v vrhunskem športu, kjer smo vsi na zelo visoki ravni in kjer odloča vsak detajl."

Foto: Ana Kovač

Navijači? Avtogrami in selfiji? Sladke skrbi.

Roglič je namignil še, da upa, da bo v zimskem obdobju našel čas za smučanje, nato pa se je posvetil navijačem, ki so ga že ves dan cukali za rokav. Ali se v Sloveniji sploh še lahko svobodno sprehaja, ne da bi ga kdo prepoznal in si zaželel skupne fotografije ali podpisa? "Težko, verjetno sem tudi iz tega razloga bolj malo v Sloveniji, po drugi strani pa mi je to v čast. Sam to štejem za sladke skrbi," je sklenil Roglič.

