Primož Roglič, ki je letos sezono končal prej, kot je to načrtoval, kar pomeni, da bo izpustil sobotno dirko po Lombardiji, kjer bo sezono končal njegov rojak Tadej Pogačar, se je prek družbenih omrežij zahvalil vsem, ki so še eno sezono pretrpeli skupaj z njim.

V objavi na Instagramu je svojim sledilcem sporočil, da je včasih bolje narediti nekaj korakov nazaj in se potem ozreti naprej. "Sezono sem končal prej, kot sem pričakoval, a ne glede na to, sem zadovoljen z izkupičkom leta 2024," je zapisal Roglič, ki je v tej sezoni zmagal na Dirki po Dofineji in še četrtič slavil na Vuelti, žal pa zaradi padca znova predčasno končal Dirko po Franciji.

"Zdaj bom globoko zadihal, si privoščil nekaj prostih dni, se morda odpravil na počitnice in se nato spet lotil dela. Hvala vsem tistim, ki ste še eno leto pretrpeli z mano. Ni lahkih dni, kajne?" je namignil kolesarski as, ki bo konec meseca, 29. oktobra, praznoval 35. rojstni dan.

Roglič bo v nedeljo v družbi svojih navijačev kolesaril na dobrodelni dirki Zlati krog, ki bo letos v Novi Gorici, v četrtek, 17. oktobra, pa ga bo doletela še ena posebna čast, v njegovem domačem Kisovcu pri Zagorju ob Savi bodo odprli kolesarsko stezo in park, ki nosita njegovo ime.

