Poslovilna dirka britanske legende tudi s Primožem Rogličem

Tretja izvedba ekshibicijskega kolesarskega kriterija po Singapurju, ki je na sporedu 10. novembra, se bo zapisala v zgodovino kot zadnja profesionalna dirka, na kateri bo nastopil legendarni britanski sprinter Mark Cavendish. Kot poseben gost si bo tekmovalno številko zopet prilepil italijanski upokojenec Vincenzo Nibali, v ekipi legend Dirke po Franciji pa bosta nastopila tudi Chris Froome in slovenski as Primož Roglič.

Mark Cavendish je na letošnjem Touru dobil zaključni sprint v peti etapi, to je bila njegova 35. zmaga na dirki vseh dirk in z njo je tudi zrušil rekord belgijske legende Eddyja Merckxa. Pri 39 letih in po 18 sezonah med profesionalnimi kolesarji se je zvezdnik z otoka Man odločil, da je napočil čas za tekmovalno upokojitev. 10. novembra v Singapurju bo tako nastopil na svoji zadnji dirki v karieri.

Med njegovimi tekmeci bodo številna znana imena, tudi njegova sprinterska rivala z letošnjega Toura Eritrejec Biniam Girmay in Belgijec Jasper Philipsen. Slednji se je lani veselil zmage na kriteriju po Singapurju, v zaključnem sprintu je ugnal prav Cavendisha, tretji pa je bil pred letom dni slovenski superzvezdnik Tadej Pogačar.

Roglič v ekipi legend Tour de Francea

Primož Roglič bo ob Chrisu Froomu in Vincenzu Nibaliju nastopil v ekipi legend Toura. Foto: Guliverimage Tudi letos bo Slovenija zastopana na ekshibiciji v Singapurju, za to bo poskrbel Primož Roglič, ki bo dirkal v ekipi legend Toura ob Britancu Chrisu Froomu, štirikratnemu zmagovalcu francoske pentlje, pa že upokojenemu italijanskemu asu Vincenzu Nibaliju, ki se je zmage na Touru veselil pred desetletjem.

Poslavljajoči se Cavendish je v profesionalni karieri zbral osupljivih 165 zmag. Tudi v Singapurju se bo poskušal veseliti, čeprav ta ne bi štela v njegovo uradno statistiko. Lani je bil blizu, premoč je moral priznati le Philipsenu, prvo izvedbo tega ekshibicijskega kriterija leta 2021 pa je dobil Danec Jonas Vingegaard, ki je letošnjo sezono že končal.

Kot najzanimivejše kolesarje letošnjega kriterija po Singapurju prireditelji izpostavljajo Anthonyja Turgisa in Mattea Vercherja (TotalEnergies), Jonasa Abrahamsena, Tobiasa Johannessena in Sørena Wærenskjolda (Uno-X Mobility), Mathiasa Vacka (Lidl-Trek), Biniama Girmayja (Intermarché-Wanty), Marka Cavendisha (Astana Qazaqstan), Arnauda De Lieja, Victorja Campenaertsa in Thomasa De Gendta (Lotto Dstny), Jasperja Philipsena in Quintena Hermansa (Alpecin-Deceuninck), pa seveda Chrisa Frooma, Primoža Rogliča in Vincenza Nibalija (TdF Legends).