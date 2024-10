Lani je zlato kolo dobil Jonas Vingegaard. Foto: Guliverimage Šestindvajsetletni Tadej Pogačar je izraziti favorit za osvojitev prestižnega naziva. Ta mu je pripadel že leta 2021, medtem ko je Primož Roglič slavil leto prej. Lanski zmagovalec je sicer Danec Jonas Vingegaard.

Za Pogačarjem je fantastična sezona 2024, v kateri je zbral kar 25 zmag v vsega 58 tekmovalnih dneh. V že tako bogat življenjepis je zgolj letos dodal zmage na dirki po Franciji, Italiji, Kataloniji, Lombardiji, Liege-Bastogne-Liege, Strade Bianche, VN Montreala, po Emiliji, za nameček pa je konec septembra postal prvi slovenski svetovni prvak v Zürichu.

Roglič se je prav tako znašel med desetimi kandidati za zlato kolo. Še četrtič v karieri je slavil na dirki po Španiji in bil najboljši še na kriteriju po Dofineji. Štiriintridesetletni Zasavec je v dresu novega moštva Red Bull - BORA - hansgrohe letos zabeležil osem zmag, znova pa so njegovo sezono zaznamovali številni padci. Še tretjič zapovrstjo je zaradi enega od teh predčasno sklenil dirko po Franciji.

Med kandidati za zlato kolo so ob obeh Slovencih še Jonas Vingegaard, Nizozemec Mathieu van der Poel, Eritrejec Biniam Girmay, Avstralec Ben O'Connor, Američan Matteo Jorgenson, Švicar Marc Hirschi ter Belgijca Tim Merlier in Remco Evenepoel.

Pogačar ni blestel le na etapnih dirkah, temveč tudi na enodnevnih preizkušnjah, zaradi česar je med glavnimi kandidati tudi za naziv najboljšega na klasikah oziroma za nagrado Eddyja Merckxa. Glavni tekmec je v tem pogledu Nizozemec Mathieu van der Poel s prestižnima zmagama na dirkah po Flandriji in Pariz-Roubaixu.

Ob glavnih nagradah najboljšega kolesarja in kolesarke bodo različne nazive šestega decembra v Parizu podelili še v številnih drugih kategorijah. Velo Magazine nagrade za najboljše kolesarje sicer podeljuje od leta 1992. Največ zlatih koles je prejel Španec Alberto Contador, in sicer štiri. Sledita mu Britanec Chris Froome s tremi ter še en Španec Miguel Indurain z dvema. To so doslej edini kolesarji, ki so nagrado prejeli več kot enkrat.