Skupino Siddharta je zapustil dolgoletni član

Glasbeniki so poudarili, da sodelovanje končujejo v prijateljskem duhu.

Skupina Siddharta in njen dolgoletni član, klaviaturist Tomaž Okroglič, sta sporočila, da po mnogih letih skupnega glasbenega ustvarjanja prijateljsko končujeta sodelovanje.

Primož Benko, Tomi Meglič, Boštjan Meglič in Jani Hace bodo še naprej skupaj ustvarjali glasbo in nastopali kot Siddharta, Tomaž Okroglič pa se poslavlja kot član skupine in se podaja novim izzivom naproti.

Siddharta je ta teden nastopila na sprejemu slovenskih nogometašev v Ljubljani, Tomaža Okrogliča pa že na tem nastopu ni bilo več za klaviaturami. Foto: Mediaspeed

"Siddharta je v dosedanji sestavi ustvarila številne uspešnice in izvedla nepozabne koncerte, zdaj pa vstopa v novo obdobje glasbenega ustvarjanja in svojim zvestim oboževalcem obljublja nove glasbene poslastice," so sporočili, "Tomaž Okroglič ostaja zavezan glasbi, a se bo na svoji novi poti posvetil tudi drugim področjem, ki ga zanimajo."

Vsi skupaj so se ob tem oboževalcem zahvalili za dolgoletno podporo in zvestobo, drug drugemu pa zaželeli vse dobro in veliko uspehov na nadaljnji ustvarjalni poti.