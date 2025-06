Pevec skupine Siddharta Tomi Meglič je na svojih družbenih omrežjih objavil redko družinsko fotografijo, ki so jo posneli na valeti njegovega sina Zaka. Kot je zapisal, je fotografijo njegove velike družine objavil izjemoma, z njo pa pokazal, kako dobro se vsi skupaj razumejo.

"Konec osnovne šole številka 1. Velika družina!" je zapisal Meglič in dodal, da je z objavo naredil izjemo, "ker je to res čudovit občutek in si želim, da bi bili deležni čim več takšnih v naših življenjih".

Njegov drugorojenec Zak Meglič, ki je februarja letos postal državni prvak v smučarskih skokih, je nedavno zaključil prvo poglavje šolanja – osnovno šolo, po koncu katere običajno sledi zaključna prireditev valeta. Te se je frontman Siddharte udeležil skupaj s sedanjim dekletom Cassie Kagen, Zaka pa so podprli tudi njegova mama Manca Simčič, njen mož Denis in Megličeva hči Nora.

Z objavo družinske fotografije je Tomi Meglič pokazal, da sta z nekdanjo partnerko, s katero imata sina in hčer, ostala v dobrih odnosih. Z njo se dobro razume tudi Megličevo dekle, ki jo je javnosti predstavil leta 2022 na koncertu Big Foot Mame v Stožicah.

Preberite tudi: