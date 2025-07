Inšpektorji inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so nedavno izvedli nadzor pri izvajalcih voženj s kočijo na Bledu. Ugotovili so več neskladij glede registracije in identifikacije ter pogojev reje kopitarjev, v enem primeru pa so izrekli prepoved uporabe konja za delo.

Vožnjo s kočijo na Bledu izvaja šest posameznikov, ki imajo ustanovljeno tudi društvo fijakerjev. Pri vseh šestih izvajalcih so inšpektorji opravili pregled konj, ki vozijo kočije, pri petih so pregledali tudi pogoje reje v hlevih ter vse konje v reji. Pregled so opravili tudi na izhodiščni postaji pri Blejskem jezeru, so sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V enem primeru izdali prepoved uporabe konja za delo

Inšpektorji so v dveh primerih ugotovili neskladja, povezana z identifikacijo in registracijo kopitarjev, v treh primerih pa neskladja glede pogojev reje. Za odpravo neskladij in izvedbo ukrepov bodo skupaj izdali tri ureditvene odločbe in eno opozorilo ter uvedli prekrškovni postopek.

V enem primeru pa so zaradi starosti in shujšanosti živali izdali prepoved njene uporabe za delo.

Zbirno mesto ob Blejskem jezeru, kjer fijakerji čakajo na stranke, je v senci med drevesi. Inšpektorji tako niso ugotovili, da bi bili kršeni dovoljeni okvirji toplotnega ugodja živali. Konji so imeli na razpolago vodo za napajanje, prostor je bil po presoji inšpekcije čist in urejen. Fijakerji ob tem načrtujejo dograditev nadstrešnice in napajalnega korita.