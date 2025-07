NIJZ začenja kampanjo Slovenija gre na počitnice brez energijskih pijač. Na novinarski konferenci so predstavniki NIJZ in ministrstva za zdravje spregovorili o uživanju energijskih pijač med mladostniki ter predstavili najnovejše podatke, strokovna opozorila in ukrepe za zaščito zdravja otrok in mladih.

Skrb vzbujajoči podatki iz slovenskih osnovnih šol: kdo otrokom kupuje energijske pijače? Na novinarski konferenci je sodelovala Urška Blaznik z NIJZ.

Raziskava NIJZ iz leta 2022 kaže, da energijske pijače pije kar 40,9 odstotka mladostnikov, med 15‑letniki jih pije že vsak drugi, pri 17‑letnikih pa celo več kot polovica. Podobno kaže zadnja raziskava NIJZ. Kot je pojasnila Urška Blaznik z NIJZ, energijske pijače pije več kot 40 odstotkov mladostnikov, manjša raziskava na eni od ljubljanskih osnovnih šol pa je pokazala, da energijske pijače pije več kot 60 odstotkov učencev.

Zgovoren je podatek, da se z energijskimi pijačami srečujejo že učenci prve triade, pri čemer so starši s tem seznanjeni. "Podatki kažejo, da se je trend pitja energijskih pijač v zadnji desetih letih povečal predvsem pri dekletih. Dekleta navajajo, da pogosto izpuščajo zajtrk in z uživanjem energijskih pijač zavirajo apetit," je pojasnila Blaznik.

Glede na podatke NIJZ se v eni pločevinki energijske pijače lahko skriva 55 gramov sladkorja. To je enako kot od 11 do 19 vrečk sladkorja, kar poveča tveganje, povezano s čezmerno težo, sladkorno boleznijo tipa 2 in propadanjem zob.

Potrošniške organizacije zaradi resnih posledic, ki jih prinaša uživanje energijskih pijač, pozivajo k zakonski omejitvi prodaje mladoletnim, za kar bi morala vlada, zaradi načela pretoka blaga v EU, pripraviti ocenitev tveganj na podlagi nacionalnih podatkov.

Z novim letom je sicer vlada dvignila davčno stopnjo za sladke pijače, kamor se uvrščajo tudi energijske pijače.