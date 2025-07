Vlada se je seznanila z odstopno izjavo Marka Korenjaka in izdala odločbo o njegovi razrešitvi s funkcije vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za kakovost v zdravstvu. Na njegovo mesto je imenovala Katarino Beravs Bervar, in sicer do imenovanja direktorja agencije oziroma največ za šest mesecev, to je najdlje do 3. januarja 2026.

Katarina Beravs Bervar leta 2012, ko je še bila zaposlena pri farmacevtu Bayer. Foto: STA Korenjaka so na položaj imenovali konec aprila letos, na ministrstvu za zdravje pa so prejšnji teden potrdili, da je podal odstopno izjavo.

Zaradi njegovega odstopa ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel še ni sklicala konstitutivne seje sveta agencije, ki bi jo po zakonu morala v enem mesecu po imenovanju članov sveta agencije, torej do 28. junija. Po današnjem imenovanju Beravs Bervar jo bo zdaj lahko sklicala.

Vršilca dolžnosti direktorja imenuje vlada brez javnega natečaja

Zakon o javnih agencijah med drugim določa, da je mogoče direktorja predčasno razrešiti na njegovo lastno željo. Sklep o ustanovitvi javne agencije za kakovost v zdravstvu pa predvideva, da vršilca dolžnosti direktorja imenuje vlada brez javnega natečaja, in sicer do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za šest mesecev, so sporočili po seji vlade.

Vlada je na današnji seji za kandidata za izvolitev v stalni odbor regionalnega odbora (SCRC-Standing Committee of the Regional Committee for Europe) Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo predlagala državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža. V primeru uspešne izvolitve bo Kordež član odbora v obdobju od 2025 do 2028.

To so menjave članov zdravstvenega sveta

Stalni odbor regionalnega odbora WHO je izvršilni organ Regionalnega odbora, ki skrbi za izvajanje sprejetih zavez. Odbor usklajuje delo regionalnega odbora, spremlja izvajanje odločitev in predlaga prednostne naloge v evropski regiji WHO. Njegova naloga je zagotoviti učinkovito delovanje Urada WHO za Evropo in sodelovanje držav članic v regiji, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada je danes dala tudi soglasje k zamenjavi treh članov zdravstvenega sveta. Namesto Alenke Kolar so imenovali v. d. generalnega direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu Tejo Batagelj, namesto Jakoba Ceglarja so imenovali Matejo Zorko Kodelja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namesto Nataše Vidnar pa državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža, ki je predsednik strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege ter ostale zdravstvene dejavnosti.