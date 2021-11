Andrijanič: Slovenija si je zadala digitalno in zeleno preobrazbo postaviti v vrh predsedovanja

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je med 6. in 8. novembrom obiskal Združene arabske emirate. Obiskal je slovenski paviljon na Expu 2020, na srečanju Mednarodne zveze za ceste pa je poudaril, da si je Slovenija zadala digitalno in zeleno preobrazbo postaviti v vrh predsedovanja, so sporočili iz Službe za digitalno preobrazbo.

Minister je na srečanju Mednarodne zveze za ceste nastopil na otvoritvenem panelu z naslovom Poti do trajnostne mobilnosti. Poudaril je, da želi Evropa z načrtom Fit for 55 uskladiti energetske, prometne in druge politike ter zmanjšati neto emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov do leta 2030. "Seveda je naš končni cilj postati prva ogljično nevtralna celina do leta 2050," je dejal Andrijanič.

Ob obisku slovenskega paviljona na Expu 2020 v Dubaju je ministra sprejel generalni komisar Slovenije za Expo Matic Volk. "Slovenski paviljon na Expo 2020 Dubai ponuja neverjetne priložnosti Sloveniji, da svetu ne pokaže svoje izjemne geografske lege, ampak tudi vrhunsko slovensko znanje in inovativnost na področju novih tehnologij," je povedal Andrijanič.

Andrijanič se je tudi srečal z ministrom za umetno inteligenco in digitalizacijo v Združenih arabskih emiratih Omarom Sultanom Al Olamom. Slovenski minister je predstavil ambiciozno strategijo Slovenije in številne priložnosti za sodelovanje na področju umetne inteligence. Sogovornika sta se zavzela za tesnejša sodelovanja na področju zagonskih podjetij in izobraževanja mladih o umetni inteligenci.

Delovni obisk v Dubaju je minister zaključil s srečanjem z dubajskimi investitorji, kjer jim je predstavil priložnosti za naložbe v slovenska tehnološka podjetja. Dogovorili so se za delovni obisk v Sloveniji, ki bi predvidoma potekal naslednje leto, so še zapisali v sporočilu za javnost.