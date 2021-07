Pahor in Andrijanič: To je izjemna priložnost za Slovenijo

Da bi Slovenija gospodarsko okrevanje po epidemiji čim bolje izkoristila za digitalizacijo zelenega prehoda, sta se predsednik Borut Pahor in minister, pristojen za digitalno preobrazbo, Mark Boris Andrijanič danes dogovorila za sodelovanje predsednikovega stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko in vladne službe za digitalni prehod.

Andrijanič je danes Pahorju predstavil načrte in prve rešitve, ki jih je strateški svet za digitalizacijo pripravil za področja javne uprave in digitalne družbe, zdravstva, izobraževanja, gospodarstva in podjetniškega okolja, novih tehnologij in digitalne diplomacije.

Minister meni, da mora digitalizacija postati naša nacionalna prioriteta in projekt, ki povezuje celotno družbo, so po srečanju sporočili iz predsednikovega urada. Ob tem je Andrijanič Pahorju podrobneje predstavil tudi ukrepe digitalne preobrazbe, ki jim skladno z določili Evropske komisije slovenski načrt za okrevanje in odpornost namenja najmanj petino vseh izdatkov.

Pahor je medtem Andrijaniča seznanil z delovanjem stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike, ki je v svojih priporočilih že doslej večkrat pozval vlado in pristojne, naj pri sprejemanju ukrepov za delovanje gospodarstva in družbe upoštevajo načela trajnostnega razvoja in določila pariškega podnebnega sporazuma.

V tej luči je Pahor Andrijaniču predlagal, da bi znotraj strateškega sveta za digitalizacijo oblikovali novo delovno skupino, ki bi skrbela za digitalizacijo zelenega prehoda, Andrijanič pa je predlog sprejel.

Sogovornika sta soglašala, da digitalizacija za Slovenijo pomeni izjemno priložnost.