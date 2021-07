Po potrditvi Andrijaniča za ministra vlada naredila naslednji korak

Andrijanič, ki mu je vlada aprila zaupala vodenje strateškega sveta za digitalizacijo, je v petek na zaslišanju pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo povedal, da imajo podobne vladne službe oziroma celo ministrstva številne najrazvitejše države na svetu. Kot minister za digitalno preobrazbo bo storil vse, da digitalizacija postane naša nacionalna prioriteta in projekt, ki povezuje celotno družbo in politiko, je obljubil.

Kot ključni cilj, za katerega se bo zavzemal na položaju ministra, je izpostavil uresničitev čim več od prvih 40 rešitev za digitalizacijo s področij javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva, ki jih je strateški svet za digitalizacijo predstavil junija.

Kakšne bodo naloge nove službe

Naloge službe vlade za digitalno preobrazbo bodo spremljati in analizirati postopek digitalne preobrazbe na državni ravni in v posameznih regijah, pripravljati strateške državne dokumente in politike s področja digitalne preobrazbe ter usklajevati in spremljati njihovo izvajanje, so po današnji seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Poleg tega bo pripravljala in usklajevala ukrepe institucij na državni ravni s področja politike digitalne preobrazbe ter spremljala in usklajevala njihovo izvajanje ter pripravljala in izvajala ključne državne projekte, ki so v skladu z državno strategijo digitalizacije in vplivajo na izboljšanje digitalnih kazalnikov. Poleg tega bo pripravljala, vodila in izvajala lastne projekte politike digitalne preobrazbe, financirane iz državnega proračuna in skladov EU.

Z danes sprejetim odlokom o ustanovitvi in nalogah službe vlade za digitalno preobrazbo je tudi določeno, da ji ministrstva in vladne službe zagotavljajo strokovno podporo pri izvajanju njenih nalog na področjih svojih pristojnosti. Nekatere naloge, med drugim v zvezi z elektronskimi storitvami javne uprave, bo opravljala v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo.

Kot so že v sredo povedali v uradu vlade za komuniciranje, bo sedež nove vladne službe na Gregorčičevi 25. Rok za imenovanje državnega sekretarja časovno ni določen, bo pa ustrezen kandidat predlagan v najkrajšem možnem času, so napovedali.