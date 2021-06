"Predlagamo vzpostavitev portala, prek katerega boste lahko celotno dokumentacijo z vlogo za gradbeno dovoljenje vložili prek spleta in potem spremljali status svoje vloge ves čas postopka. Tako boste točno vedeli, v kateri fazi je vaša vloga. S tem se bo povečala transparentnost postopkov in hkrati tudi pospešilo izdajanje gradbenih dovoljen. Težko je reči, za koliko, a zagotovo bodo časovni in denarni prihranki veliki," je digitaliziran potek pridobivanja gradbenega dovoljenja v oddaji Planet 18 pojasnil prvi mož strateškega sveta za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič.

Strateški svet za digitalizacijo je danes predstavil prvi sveženj ukrepov digitalizacije, ki ga je vlada potrdila na seji prejšnji teden. Gre za 40 rešitev za četrto desetletje slovenske države.

"Imamo dokument 40 ukrepov, ki dejansko kaže pot do moderne in digitalne Slovenije. Potreben pa bo tudi širši politični in družbeni konsenz. Digitalni preboj mora biti v interesu vseh nas. Marsikaj je bilo narejenega, marsikaj pa tudi ne. A pozabimo na to, usmerimo se na prihodnost in si z omenjenimi 40 ukrepi pomagajmo do cilja," je dejal Andrijanič.

"Naš cilj je, da vse skupaj poenotimo in ponudimo storitev, ki je uporabniku prijazna"

"Če bo vsaka vlada menjala smer digitalnega razvoja, bomo tako kot do zdaj stopicali na mestu," je poudaril Andrijanič.

Obetajo se novosti, kot sta uvedba e-izkaznice in ukinitev prometnega dovoljenja, kot ga poznamo danes. "Ko bomo pridobili biometrične osebne izkaznice, jih bomo lahko prek brezplačne aplikacije naložili na svoje pametne telefone. Tako bomo lahko dostopali do vseh storitev javnega sektorja, do bančnih storitev in vseh preostalih stvari. Ta mobilna aplikacija nam bo v povezavi z biometrično osebno izkaznico ponudila ključ za vstop do vseh sistemov, ki jih sicer uporabljamo v vsakdanjem življenju," je pojasnil Andrijanič.

V Sloveniji imamo kar nekaj različnih državnih portalov in uporabniške izkušnje so različne, pogosto ne ravno dobre. "Naš cilj je, da vse skupaj poenotimo in ponudimo storitev, ki je uporabniku prijazna. Ob tem je kibernetska varnost ena izmed prioritet. Na tem področju bomo morali še veliko delati, tako država kot tudi posamezniki," je poudaril predsednik sveta za digitalizacijo.

Virtualno okence za lažji dostop do pridobitve digitalnega certifikata

"Kar se tiče lažjega dostopanja do pridobitve digitalnega certifikata, smo predlagali rešitev, ki se imenuje virtualno okence. Prek okenca bi lahko, ne da bi fizično odšli na upravno enoto, pridobili digitalni certifikat. Vzpostavili bi varno avdio-video povezavo, s katero bi z upravno enoto urejali vse stvari," je pojasnil Andrijanič.

Med drugim so v strateškem svetu za digitalizacijo napovedali, da bo Slovenija do leta 2026 med prvimi petimi državami indeksa digitalnega gospodarstva. Danes smo na 16. mestu. Bo Slovenija dosegla digitalni preboj ali so napovedi preveč optimistične?