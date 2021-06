Ernest Petrič: Strah me je, če pomislim na to, da bi ostali v Jugoslaviji #video

"Če se pred 30 leti Slovenci ne bi odločili stopiti na samostojno pot, bi bili verjetno izpostavljeni hudim tveganjem. Razpad Jugoslavije bi potekal, vojna bi potekala in to bi nas bremenilo. V državah nekdanje Jugoslavije je življenjski standard mnogo nižji, odrezani so od evropskega jedra povezovanja. Če bi se takrat odločili, da ostanemo v skupni državi, bi to verjetno pomagalo Slobodanu Miloševiću in njegovi oblasti. Nočem špekulirati, a ko pomislim na to, me je kar malo strah," je v pogovoru za Planet TV ob robu slovesnosti Društva poslancev 90, ki so jo pripravili ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, dejal pravnik in svetovalec predsednika republike Ernest Petrič.

Tako kot je nekaj časa trajalo, da smo dozoreli in rekli, da hočemo na svoje, tako bo še nekaj časa trajalo, da bomo pravilno dojemali pravno državo, demokracijo, vladavino prava, usklajevanje socialnih interesov, solidarnost in tako naprej. To zahteva svoj čas in biti moramo potrpežljivi, je v pogovoru še poudaril Petrič.

"Demokracija pomeni sobivanje različnosti"

Društvo poslancev 90 je z današnjo slavnostno akademijo zaznamovalo 30-letnico samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Predsednik DZ Igor Zorčič in tudi Ernest Petrič sta se v nagovorih spomnila časov osamosvajanja in med drugim izpostavila odgovornost, ki jo je slovenskemu narodu prinesla uveljavitev pravice do samoodločbe.

Petrič je poudaril, da smo se ob osamosvojitvi pred 30 leti odločili za neodvisnosti in demokracijo, ki pa v načelu ne pomeni enotnosti. "Demokracija pomeni sobivanje različnosti, hkrati pa mehanizme in pripravljenost, da se različnosti usklajujejo in soočajo v demokratičnem procesu in demokratičnem dialogu," je dejal.

Usodo si krojimo sami

Po njegovem mnenju je takega zavedanja demokracije v družbi premalo, a hkrati meni, da Slovenija še vedno vztraja pri odločitvi, da je v demokraciji razlike treba spoštovati in jih z dialogom usklajevati.

Kot je opomnil, slovenski narod z uveljavitvijo pravice do samoodločbe ni dobil samo pravice odločati o svoji usodi, temveč tudi odgovornost. "Od tistega trenutka smo mi sami odgovorni za usodo svojega naroda, naših ljudi, naše države. Ne moremo se izgovarjati ne na Beograd, ne na Dunaj, tudi na Bruselj ne. Sami smo svoje usode krojač," je poudaril Petrič.

Ob tem je dejal, da tako Slovenijo kot EU čakajo številni problemi in izzivi, saj se je svet v zadnjih 30 letih močno spremenil. Po Petričevih besedah ni več urejen bipolarno, ampak novi centri moči, predvsem Kitajska, rastejo hitreje, kot je kdorkoli pričakoval. Njihova moč pa ni samo finančna in ekonomska, ampak postaja pomemben tudi njihov idejni vpliv.