Društvo poslancev 90: Brez tega tudi sedanjega DZ verjetno ne bi bilo

Društvo poslancev 90 DZ očita nespoštljiv odnos do delegatov osamosvojitvene skupščine, ki se kaže v neenakovredni obravnavi ob slovesu od delegatov in v selektivnih vabilih na državne prireditve. Na DZ so naslovili pobudo po ustrezno spoštljivem odnosu. DZ bo pozorno pretehtal vse vidike pobude, so za STA sporočili iz kabineta predsednice DZ.

Predsednik Društva poslancev 90 Marjan Podobnik pojasnjuje, da so pobudo na vodstvo DZ in vse poslanske skupine javno naslovili, "saj brez delegatov osamosvojitvene skupščine tudi sedanjega DZ verjetno ne bi bilo".

"V mandatu 1990–1992 smo postavljali pravne in druge temelje neodvisne Slovenije in med drugim sprejeli tudi zakon, na osnovi katerega smo namesto tridomne skupščine oblikovali državni zbor, kakršnega imamo danes," je pojasnil. Temeljnih pravnih aktov za osamosvojitev Slovenije torej niso sprejemali kot delegati v trodomni osamosvojitveni skupščini zato, ker bi to želeli, ampak zato ker je bila to veljavna ureditev v času njihovega odločanja za osamosvojitev, dodaja.

Društvo je namreč na vodstvo DZ naslovilo prošnjo, naj se na začetku četrtkove izredne seje z minuto molka spomni pokojne Aleksandre Hoivik, kot je uveljavljena praksa za vse pokojne poslanke in poslance DZ. Hoivikova, takrat še Pretnarjeva, je bila delegatka osamosvojitvene skupščine 1990–1992. Bila je med ustanoviteljicami Zelenih Slovenije in med aktivnejšimi pri sprejemanju osamosvojitvene zakonodaje, so zapisali v društvu. "Prejeli smo prijazen odgovor, da razumejo našo željo, ki pa žal ni uresničljiva, ker sedanja ureditev tega ne omogoča," je odziv DZ pojasnil Podobnik.

Na četrtkovi izredni seji so se poslanci sicer z minuto molka nekdanji delegatki Hoivik vseeno poklonili. Postopkovni predlog za poklon nekdanji poslanki je podala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. "Gospa Hoivik je bila v osamosvojitvenem času, takrat sicer še pod priimkom Pretnar, ena redkih žensk, ki je pogumno vstopila v slovensko politiko v boju za osamosvojitev Slovenije," je Godčeva utemeljila svoj postopkovni predlog.

Državni zbor izkazuje spoštovanje do nekdanjih delegatov osamosvojitvene skupščine ter se zavezuje k ohranjanju njihovega prispevka in spomina na pomembne dogodke, ki so oblikovali našo samostojnost, so za STA pojasnili v kabinetu predsednice DZ. Pri izražanju pietete sledi in deluje v skladu z zakonodajo, pravili ter internimi postopki in protokolom, so dodali.

Kot nespoštljiv odnos delegati osamosvojitvene skupščine dojemajo tudi odsotnost vabil na osrednje državne prireditve ob največjih državnih praznikih, ki jih DZ po besedah Podobnika zaradi prostorskih omejitev pošilja selektivno. Praksa kaže pogosto številne prazne sedeže na teh prireditvah, v primeru polne zasedenosti pa so pripravljeni spremljati prireditev tudi v preddverju, "da ne bi zaradi nas kdo od drugih povabljenih ostal brez svojega mesta", je dodal.

Pobuda Društva poslancev 90, ki opozarja na odnos do nekdanjih delegatov osamosvojitvene skupščine ter odsotnost vabil na osrednje državne prireditve ob največjih državnih praznikih, bo skrbno preučena v sodelovanju s poslanskimi skupinami in strokovnimi službami DZ, so sporočili iz DZ. "Državni zbor bo pozorno pretehtal vse vidike pobude," so dodali v kabinetu predsednice DZ.