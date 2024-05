Lokacijo je v manj kot letu dni določila 23-članska komisija, postopek pa je vodil predsednik komisije, državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Mesto spomenika bo po Arčonovih besedah tam, "kjer je nenazadnje prvič zaplapolala slovenska zastava".

Sklep o ustanovitvi komisije za pripravo izhodišč za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve v Ljubljani je vlada sprejela junija lani. V komisiji so med drugim sodelovali predstavniki izvršilne in lokalne oblasti, urada predsednice republike in veteranskih organizacij.

Pobudo za spomnik dal Milan Kučan

Ideja o postavitvi spomenika osamosvojitve je sicer znova zaživela po tistem, ko se je zanjo v začetku maja lani na slovesnosti ob 78. obletnici osvoboditve Vrhnike zavzel nekdanji predsednik republike Milan Kučan.

V poslanskih skupinah Svoboda, SD, SDS in NSi so bili ob ustanovitvi komisije naklonjeni ideji o spomeniku osamosvojitve na Trgu republike, v Levici pa so odstranitvi Tršarjevega spomenika nasprotovali, češ da gre za nepremišljeno idejo.