Vlada sprejela izhodišča za začetek pogovorov o prostoru za spomenik osamosvojitve

Vlada je danes sprejela izhodišča za začetek pogovorov o tem, kje bi bil primeren prostor za postavitev spomenika osamosvojitve, je po seji vlade dejal podpredsednik vlade in koordinator Levice Luka Mesec. Ob tem je ponovil stališče, da v stranki Levica nasprotujejo rušenju obstoječega spomenika revolucije na Trgu Republike.

Medtem ko so v poslanskih skupinah Svoboda, SD, SDS in NSi naklonjeni ideji o spomeniku osamosvojitve na Trgu republike, v Levici nasprotujejo odstranitvi Tršarjevega spomenika s Trga republike in menijo, da gre za nepremišljeno idejo.

Ideja o postavitvi spomenika osamosvojitve je znova zaživela po tistem, ko se je zanjo v petek na slovesnosti ob 78. obletnici osvoboditve Vrhnike zavzel nekdanji predsednik republike Milan Kučan.