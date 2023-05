Kučan za spomenik osamosvojitve na Trgu republike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi predsednik republike Milan Kučan se je nocoj v govoru na slovesnosti ob 78. obletnici osvoboditve Vrhnike zavzel za postavitev spomenika osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani. Spomenik bi po njegovih besedah služil kot vodilo in nas kot narod povezoval in opogumljal za uspešno spoprijemanje s prihodnjimi izzivi.

Kučan je na slovesnosti v Cankarjevem domu na Vrhniki izpostavil željo, da se s spomenikom poklonimo sebi kot narodu, ki je pred dobrimi tridesetimi leti s takratnim dejanjem dosegel osamosvojitev države.

"Tak spomenik bi svoje mesto upravičeno imel na osrednjem trgu našega glavnega mesta, na Trgu republike, na katerem so se odvijala mnoga osamosvojitvena dejanja," je pojasnil. "Na tem zgodovinsko simbolnem kraju zdaj stoji spomenik, posvečen nekemu drugemu pomembnemu času naše zgodovine, ki na žalost še zmeraj deli naš narod," je dodal.

"Muzej, kakršenkoli že, ne more opravljati funkcije spomenika," je med drugim dejal Kučan. Spomenik osamosvojitve bi po njegovih besedah nosil pomembno izročilo prihajajočim rodovom, da nič v zgodovini naroda ni podarjeno, saj si je svobodo in dostojanstvo treba izboriti vsakokrat znova. V tem boju pa sta po njegovih besedah še kako potrebna pogum in razum, ki sta veljala tudi za vodilo osvobodilni vojski, ki se je 5. maja 1945 po težkih bojih na Vrhniki na Grčarevcu odpravila proti Ljubljani.