Okroglo mizo z naslovom Komu bi zares koristila velika koalicija? so po Koprivčevih besedah organizirali zato, ker so želeli "odgovoriti na provokacije desnih populistov", ki ves čas operirajo s t. i. velikimi koalicijami. "Socialni demokrati vidimo popolnoma drugačno prihodnost Slovenije kot neki desni populisti, tako da jaz osebno menim, da velika koalicija z desničarskimi populističnimi strankami absolutno ni primerna za razvoj oz. lepo prihodnost Slovenije," je dejal.

Tako je zavrnil tudi sodelovanje z s stranko Demokrati Anžeta Logarja, ki v času svoje "kvazi kampanje" ni povedal nič konkretnega, svoje politično delovanje pa je po njegovem mnenju pokazal skozi več desetletij sodelovanja z Janezom Janšo. "Delovanje Janše in njegovega političnega ustroja nikakor ni doprineslo koristi Slovenije," je pristavil.

Kučan: V tem trenutku pogojev za sodelovanje ni

Velika koalicija bi tako po Koprivčevi oceni koristila špekulantom in kapitalu. Ker se je politika poskušala približevati centru oz. neoliberalizmu, pa so se začele zbujati nove politične ideje, iz katerih rastejo populizmi.

Tudi Kučan meni, da v tem trenutku pogojev za sodelovanje ni. Sam bi raje razmišljal o tem, ali je v Sloveniji v aktualnih razmerah potrebno sodelovanje med glavnimi političnimi dejavniki. "Na načelni ravni bi rekel da, je pa vprašanje, ali je možno ob tako različnih pogledih na realnost, v kateri živimo, in na prihodnost, kakršna se obeta," je dejal.

V Sloveniji se veliko govori o sodelovanju in enotnosti, ne govori pa se o tem, pri katerih projektih in razvojnih ciljih naj sodelujemo. Kot pomembne je izpostavil zeleni prehod, nujnost zagotavljanja samooskrbe z energijo, hrano in vodo. Od govora o povezovanju političnih polov ne vidi veliko koristi.

Kučan zažugal vsem, ki niso bili prisotni pri nagovoru predsednice v DZ

Kot glavni problem je izpostavil, da demokratična država brez zaupanja v avtoriteto institucij ne more delovati. "Tisti, ki želijo kaos in v neurejenih razmerah uveljavljati svoje politične, osebne, ekonomske in finančne interese, imajo v prvi vrsti interes pokopati avtoriteto institucij, zlasti pravosodja," je dejal in dodal, da je to skrajno zavržno. Zaslužilo pa bi si tudi "veliko večji kritičen odziv" v družbi, meni.

Prav tako se spodkopava zaupanje v institucije vlade, parlamenta in tudi predsednice republike, meni. To, da ob njenem nagovoru v DZ ni bilo ne opozicije, ne vlade, "se mi zdi ponižujoč odnos do te institucije, ker je predsednica republike vendarle neposredno izvoljena".

"Reforme, ki ne povedo, kaj so, kaj je njihov cilj in vsebina, so odveč"

Meni, da bi tudi vlada morala graditi predvsem na zaupanju ljudi. "Reforme, ki ne povedo, kaj so, kaj je njihov cilj in vsebina, so odveč," je prepričan. Najprej je treba postaviti cilj in nato izbrati sredstva, meni. "Jaz pač ne bi govoril o reformah, rad pa bi govoril o spremembah in to učinkovitih spremembah," je sklenil.

Okrogle mize sta se udeležila tudi namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi in predsednik podmladka Svobode Matej Grah.

Sicer pa se je okrogle mize udeležilo več vidnih predstavnikov stranke SD, med njimi Tanja Fajon, Andreja Katič, Aleksander Jevšek in Milan Brglez. Predsednik SD Matjaž Han se medtem dogodka ni udeležil.