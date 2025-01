Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je skupaj s premierjem Robertom Golobom obiskal poslansko skupino Svoboda, kjer so se pogovarjali o razmerah na centru za varovanje in zaščito ter o tem, kako jih izboljšati, je dejala poslanka Tereza Novak. Poklukar še uživa zaupanje Svobode, s pogovori pa bodo v tem tednu še nadaljevali, je navedla.

Vprašanj poslancev je bilo veliko, saj želijo razčistiti vse dileme, češ da so "bombardirani" z informacijami o možnih nepravilnostih, je dejala poslanka Novak.

"Kar sem do zdaj slišala, je vsaj mene v nekaterih primerih prepričalo, da mu lahko zaupamo, ampak se, kot rečeno, še pogovarjamo," je dejala o ministru. Danes so bili po njenih besedah z odgovori "kar zadovoljni" in ne razmišljajo o tem, da Poklukar njihove podpore ne bi imel.

Z generalnim direktorjem policije Senadom Jušićem v Svobodi niso govorili. "Smo pa slišali, na kakšen način se je policija lotila problemov, ki jih ima," je pojasnila. "Po naši presoji je to, kar je pojasnil minister, vsekakor vredno zaupanja," je dejala.

Njegovi odgovori so bili po besedah poslanke zelo obširni, niso se pa še o vsem pogovorili, zato bodo nadaljevali v tem tednu, "ker je odprtih mnogo vprašanj in vidimo, da se dnevno pojavljajo še neke kvazinepravilnosti".

Golob in Poklukar izjav po srečanju s poslanci Svobode nista podala.

Poklukar še k SD in Levici

Poklukarjeva pojasnila sicer pričakujejo tudi v koalicijskih SD in Levici. V zadnji minister namreč nima neomajne podpore. Po besedah poslanke Novak naj bi se Poklukar tudi s SD in Levico sestal v tem tednu.

Minister se je pod plazom očitkov znašel po tem, ko so v javnost prišle domnevne nepravilnosti na centru za varovanje in zaščito. Poleg tega je upravno sodišče ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića.

Prav to pa je bil tudi povod za predlog interpelacije, ki so ga vložili v NSi. Poleg omenjenega Poklukarju očitajo še nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom. Očitajo mu tudi opustitev dolžnega ravnanja, zaradi česar je prišlo do nezaupanja v državne institucije in v funkcijo ministra za notranje zadeve.