Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar zavrača očitke tožilke Mateje Gončin, da bi bilo poročilo o nadzoru centra za varovanje in zaščito namenjeno njeni diskreditaciji. Zanika tudi, da bi želeli nepravilnosti pomesti pod preprogo, zadevo bodo preiskali, obljublja. "Smo pa očitno dregnili v osje gnezdo in smo malo že popikani," pravi.

Državna tožilka Mateja Gončin je v četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija med drugim dejala, da je minilo že štirinajst mesecev, odkar je vse odgovorne seznanila z nepravilnostmi glede izvajanja njenega varovanja, a niso ukrepali. Navedbe v poročilu po izrednem nadzoru nad izvajanjem nalog in pooblastil v centru za varovanje in zaščito so po njenih besedah neresnične, zaskrbljujoče in poskus njene diskreditacije. Napovedala je nove postopke in kazenske ovadbe.

Minister Boštjan Poklukar je na današnji novinarski konferenci, ki je bila sicer namenjena varnosti v času praznikov, potrdil, da ga je tožilka prek SMS-sporočila obvestila o zadevi. "To sem uradno predal pristojnemu direktoratu kot njeno pritožbo, še preden sem to pritožbo dobil, pa sem sam 28. februarja letos odredil izredni nadzor nad izvajanjem policijskih nalog ter pooblastil v centru za varovanje in zaščito, ker sem tudi sam ocenjeval, da v centru za varovanje ni vse tako, kot bi moralo biti. Po nadzoru sem septembra izdal izredne usmeritve za to enoto policiji, prejšnji petek pa še izredno usmeritev o reorganizaciji enote," je svoje ravnanje znova opisal Poklukar.

Poročilo so pisali nadzorniki direktorata za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve. "Na to poročilo ne morem vplivati, nisem vplival, sem ga prebral in naložil izredno usmeritev, vse drugo, kaj in kako, pa bo povedalo specializirano državno tožilstvo," je ob tem izpostavil Poklukar. Kot je še dejal, ga je na začetku tedna generalna državna tožilka obvestila, da je tožilstvo že pristopilo k obravnavi omenjene zadeve po uradni dolžnosti in je zato ne more več komentirati. "Verjamem pa, da bodo vse zadeve preiskane," je dejal.

Poklukar: Tu gre le za eno posamezno enoto

Na vprašanje, kaj bo storil za povrnitev ugleda policiji, pa je dejal, da "policija dela dobro in da večina slovenskih policistk in policistov dela zelo dobro". "Tukaj gre za eno posamezno enoto in seveda to enoto bo policija, verjamem, reorganizirala do 1. aprila," je napovedal.

Glede usode generalnega direktorja policije Senada Jušića pa je ponovil, da ostaja na položaju.