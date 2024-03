Tožilka se je zaradi nezaupanja v delo policije odpovedala varovanju

Gončinova se je po devetih mesecih v četrtek odpovedala osebnemu varovanju, ki so ga opravljali varnostniki centra za varovanje in zaščito (CVZ). Razlog so domnevne nepravilnosti, ki so se v zvezi z njenim varovanjem dogajale v vodstvu CVZ. Gončinovi je vodstvo namreč po opravljeni službeni poti v tujini pred nekaj dnevi zamenjalo celotno ekipo varnostnikov, ki so jo ves čas zelo korektno in strokovno varovali ter nikoli ni imela pripomb.

V novi ekipi varnostnikov, ki jo od junija lani vodi Tomaž Brezic, naj bi bili kljub resnim grožnjam Kavaškega klana neizkušeni varnostniki. V vodstvu CVZ je še Brezičev pomočnik Jurij Šubic, veliko besede glede vodenja CVZ in varovanja tožilke pa naj bi imeli tudi Branko Bedič, vodja oddelka za operativno-preventivno varovanje, Robert Kočevar, vodja oddelka za osebno varovanje, ter Jana Šmit, vodja linije za preventivno varovanje. Večina od njih je bila na svojih delovnih mestih še v času Janševe vlade, Brezic in Šubic pa sta v času vlade Roberta Goloba celo napredovala, še piše Večer.

Na SDT so informacijo o odpovedi varovanja tožilke včeraj potrdili in navedli, da se je tožilka sama odpovedala varovanju ter da je bila v to praktično prisiljena zaradi številnih nepravilnosti v zvezi z njenim varovanjem in odnosom vodstva CVZ do nje nasploh. "Večkrat je ustno in pisno opozarjala vodstvo policije ter vodstvo CVZ na zaznane nepravilnosti," so navedli.

Gončinova bo, kot še navaja Večer, uporabila tudi vsa pravna sredstva zoper vodilne v CVZ in naj bi podala kazenske ovadbe, v nadaljevanju morda tudi odškodninske tožbe. Med drugim naj bi nezakonito pregledovali kamere na domu in v okolici doma tožilke, zato da bi preverjali svoje varnostnike. V najmanj enem primeru naj bi vodstvo CVZ podalo tudi napačno oceno pri varovanju tožilke, ko je bila namenjena na zaslišanje na eno izmed ambasad v Ljubljani in je avtomobilu, v katerem je bila tožilka, sledilo neznano vozilo.

V policiji odpovedi varovanja tožilke Gončinove ne komentirajo, ker ne razkrivajo podatkov o osebah, ki jih varuje policija, še med drugim poroča Večer.