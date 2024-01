Prvoobtoženemu v zadevi Kavaški klan bodo sodili v nenavzočnosti

Klemen Kadivec se je namreč 16. decembra odločil, da zaradi izolacije, ki ji je podvržen v celjskem priporu, začne gladovno stavkati. Med stavko naj bi telesno oslabel in naj ne bi bil več sposoben spremljati obravnav ter se učinkovito braniti, kar naj bi ugotovil tudi sodni izvedenec za psihiatrijo. Sodni senat ga je zato v začetku januarja začasno izločil iz sojenja.

V sredo je senat sojenji znova združil. Po poročanju medijev je sodnik Tomaž Bromše pojasnil, da je Kadivec z internističnega vidika sposoben za sojenje, s psihiatričnega pa ne, kar je posledica premajhnega vnosa hranil v telo. A si je Kadivec razpravno nesposobnost po njegovih besedah povzročil sam, ko se je odločil za gladovno stavko. Vsak obtoženec bi lahko tako kot on onemogočal kazenski pregon ali potek kazenskega postopka, je dejal. "To je po drugi strani nedopustno z vidika dolžnosti države, da zagotovi učinkovit sodni sistem, ki bo v ravnovesju med interesom kazenskega pregona in pravice do obrambe," je dodal.

V obtožnici sicer tožilstvo 14 domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana očita preprodajanje droge, s čimer naj bi zaslužili najmanj šest milijonov evrov.