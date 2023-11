Z denarjem od drog kupovali bitcoine. Sodišče zaslišalo brata poslanke Meire Hot.

Tožilstvo po poročanju Večera trdi, da naj bi slovenska celica Kavaškega klana z denarjem od prodane droge kupovala (in prodajala) bitcoine in se tako okoristila. Fotografija je z ene od obravnav.

Tožilstvo po poročanju Večera trdi, da naj bi slovenska celica Kavaškega klana z denarjem od prodane droge kupovala (in prodajala) bitcoine in se tako okoristila. Fotografija je z ene od obravnav. Foto: Planet TV

Iz dokazov v sodnem spisu izhaja, da je denarnico z bitcoini upravljal Blaž Kadivec, s prodajo kriptovalute naj bi si združba pridobila protipravno korist v višini najmanj 2.234.000 evrov, je na sojenju v zadevi Kavaški klan, v kateri sodni senat sodi 14 obtoženim, po poročanju Večera povedal tožilec Jože Levašič, avtor obsežne obtožnice. V njej obtoženim očita trgovanje z drogo na veliko, ki naj bi jo prodajali od najmanj decembra leta 2018 do aretacij večine osumljenih maja leta 2021.

Z denarjem od drog kupovali bitcoine

Tožilstvo po poročanju Večera trdi, da naj bi slovenska celica Kavaškega klana z denarjem od prodanih drog kupovala (in prodajala) bitcoine ter se tako okoristila. Sicer policija obtoženim, predvsem bratoma Kadivec, ni zasegla nobenega premoženja ali denarja, obstaja pa sum, da sta svoje domnevno premoženje, pridobljeno s trgovino z drogami, predvsem nepremičnine, prenesla na druge osebe.

Vodja kriminalne združbe naj bi bil Klemen Kadivec, njegov brat Blaž pa naj bi imel prav tako zelo pomembno vlogo v delovanju hudodelske združbe, predvsem naj bi bil skrbel za telefone, ki so jih za varno komunikacijo uporabljali visoko pozicionirani člani združbe in njihovi kurirji, ki so prevažali drogo in denar od prodanih drog.

Tožilec je zaradi vloge Blaža Kadivca pri upravljanju bitcoin denarnice po poročanju Večera napovedal razširitev obtožnice. Odvetnik dr. Miha Šošić, ki zastopa Blaža Kadivca, je na Levašičeve trditve dejal: "Ne vem, kako naj bi Blaž Kadivec upravljal to denarnico, saj so bile tri transakcije z njo opravljene 5. septembra 2022 ter 23. aprila in 12. oktobra letos, Blaž Kadivec pa je v priporu."

Kot priča nastopil poslankin brat

Na glavni obravnavi je bil, kot poroča Večer, kot priča zaslišan Tito Hot iz Pirana, brat Marka Hota ter poslanke SD in podpredsednice DZ Meire Hot. Sodišče je priči na predlog obtoženega Klemna Kadivca in njegovega odvetnika Branka Gvozdiča predvajalo več posnetkov telefonskih pogovorov, ki naj bi potekali med pričo in bratom Markom Hotom, ki je bil pred leti v kazenskem postopku zaradi pretepa.

Osebi sta se po navedbah Večera po telefonu pogovarjali o odvetnikih v Ljubljani, kdo naj bi Marka zastopal, o drugih, ki jih je aretirala policija, in še o čem. Odvetnika Gvozdiča in Klemna Kadivca je zanimalo, ali so priči predvajani pogovori znani in ali je ona ena od dveh oseb v telefonskih pogovorih. Priča je vse zanikala. Po daljšem predvajanju telefonskih pogovorov je Gvozdič sodišču predlagal, da se postavi sodni izvedenec za fonetiko, da bi ugotovil, ali v posnetih telefonskih pogovorih govori Tito Hot. Sodišče je predlog zavrnilo.

Odvetnik je po poročanju Večera povedal še, da je bil Tito Hot "vmesnik med Markom Hotom in njunim bratrancem Kenanom Hotom. Skesanec Darko Nevzatović je komuniciral praviloma z Markom Hotom, Kenan Hot pa je pobiral naročnine za komunikacijo od Nevzatovića". Kadivec in Gvozdič namreč trdita, da je Nevzatović, ki je 22. maja 2020 zoper preostale člane združbe podal prvo kazensko ovadbo na policijo in 12. junija istega leta postal tajni delavec policije, že pred 22. majem 2020 uporabljal tak telefon, kar naj bi dokazovalo, da je že pred tem datumom delal za policijo. Nevzatović in policija to zanikata, še poroča Večer.