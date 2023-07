Kavaški klan: obtoženi Klemen Kadivec postavljal vprašanja glavnemu skesancu

Darko Nevzatović je z družino v programu za zaščito prič in živi nekje v tujini. Tudi tokrat je pred okrožnim sodiščem v Ljubljani pričal prek videokonferenčnega klica, njegova podoba in glas pa sta bila pri tem popačena. Danes je Nevzatoviću prvi postavljal vprašanja domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec, obramba in obtoženi pa bodo vprašanja postavljali v prihodnjih dneh.

Kadivca je med drugim zanimalo, ali je bil Nevzatović samostojen pri pripravi poročil o tajnem delovanju ali je pri tem deloval po navodilih policije. Nevzatović je odgovoril, da je vse delal po navodilih policije. Zbiral je podatke, glasovna sporočila in drugo komunikacijo, ki je potekala med njim in domnevnimi člani hudodelske združbe prek telefonov sky, in jo tudi fotografiral. Vse je tudi predal policiji, vključno s poročili o tajnem delovanju in povzetki omenjene komunikacije.

Omenjene komunikacije, je dodal Nevzatović, je bilo ogromno, kot tajni delavec policije je namreč pripravljal poročila za vsak stik, ki ga je imel v telefonih sky. Na večkratno vprašanje Kadivca, zakaj v poročilih o tajnem delovanju manjka veliko komunikacije, pa je odgovoril, da je treba to vprašati policijo.

"Prizadeval sem si, da sem policiji predal vse podatke, zadržal nisem ničesar. Dopuščam pa možnost, da sem kaj izpustil, ker je bilo veliko sporočil. Ne zato, ker bi želel kaj prikriti. Sem samo človek," je večkrat ponovil. Predsednik sodnega senata Tomaž Bromše je naložil tožilstvu, da v roku 24 ur pojasni, kje so manjkajoča sporočila.

Policija pa je Nevzatoviću dala tudi navodilo, da mora kot tajni delavec policije v hudodelski združbi delovati enako kot prej, ko še ni sodeloval s policijo, vključno s prevozi prepovedane droge. "Vse je moralo potekati čim bolj pristno, brez kakršnegakoli dvoma ali suma, da sem tajni delavec policije," je ponazoril. V hudodelski združbi je bilo namreč veliko nezaupanja, nekateri člani združbe so tudi ves čas preverjali, kje je, je poudaril Nevzatović.

Je pa policija v času Nevzatovićevega tajnega delovanja vključila tudi tuje tajne delavce, ki so delovali kot navidezni kupci prepovedane droge. Na vprašanje Bromšeta, katera vrsta droge je bila v prometu v času Nevzatovićevega tajnega delovanja, je odgovoril, da konoplja, kokain in heroin.

Bromšeta je med drugim zanimalo, ali se je s Klemnom Kadivcem ali njegovim bratom Blažem kdaj pogovarjal o njegovih domnevnih povezavah s člani Kavaškega klana, ki izvira iz Črne gore. Nevzatović je pojasnil, da mu Kadivec teh povezav ni omenjal, sam pa da si vprašanj v komunikaciji z drugimi domnevnimi člani združbe ni upal postavljati. Nikalno je odgovoril tudi na vprašanje Klemna Kadivca, ali mu je on sam v komunikaciji kadarkoli omenjal Kavaški klan.

Sojenje v zadevi Kavaški klan se bo na Okrožnem sodišču v Ljubljani nadaljevalo v sredo. Dvaindvajset obtoženih v tej zadevi obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, in sicer naj bi kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, najmanj deset kilogramov heroina in druge prepovedane droge. Omenjeno drogo so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.