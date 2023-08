Trije člani kavaškega klana na prostost po plačilu petih tisočakov varščine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po plačilu petih tisočakov varščine so na prostost odkorakali trije domnevni člani Kavaškega klana, še trije pa bi to lahko storili v kratkem.

Priporniške celice so po poročanju Večera včeraj zapustili Danijel Mišljenović, Dejan Marijanović in Elvis Kolenović, domnevni člani Kavaškega klana, ki jih obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo.

Kolenović naj bi že v preteklosti predlagal, da ga v zameno za varščino – nepremičnino v vrednosti najmanj pol milijona evrov – izpustijo na prostost. A sodišče je takrat ta predlog zavrnilo, zdaj pa se je z nizko varščino strinjal celo nosilec obtožnice, tožilec Jože Levašič s specializiranega tožilstva, piše Večer.

Za odpravo pripora v zameno za varščino naj bi zaprosili še trije obtoženci, po informacijah časnika gre za Stojana Babića, ki je v hišnem priporu, Srđana Petrovića in Slađana Kerimovića. Sodišče naj bi jih izpustilo na prostost, ko bodo nabrali denar za varščino.

V priporu ostajajo domnevni vodja slovenske celice klana Klemen Kadivec, njegov brat Blaž Kadivec in Drejc Kovač, Mišo Krčić pa ostaja v hišnem priporu. Prav tako sta še vedno v priporu tudi Dragan Todorović in Marko Radoman, domnevna kurirja, ki sta priprta zaradi begosumnosti.

Po informacijah portala 24ur je policija povišala stopnjo ogroženosti za tožilko Matejo Gončin.