Kurir je poročal, da so omenjene prijeli na podlagi naloga srbskega tožilstva za organizirani kriminal zaradi utemeljenega suma nezakonite proizvodnje in trgovine z mamili.

Sedaj jih bodo na tožilstvu zaslišali, nato pa odločili o sprožitvi preiskovalnega postopka.

S tožilstva za organizirani kriminal so še sporočili, da je ta organizirana kriminalna skupina od lanskega aprila pretihotapila okoli 70 kilogramov kokaina iz Španije, Nizozemske in Belgije za prodajo v Srbiji in državah zahodne Evrope. Dodali so, da je imela skupina še štiri člane, srbske državljane, ki so že v priporu v Srbiji, Nemčiji in Franciji.

Kurir je ob tem navedel, da so po njihovih informacijah med omenjeno peterico danes prijeli tudi Daliborja Kožula, ki je bolj znan kot Dalmatinec in je član veje Kavaškega klana v Sloveniji. STA je o tem poslala poizvedovanje slovenski policiji, na odgovor pa še čaka.

V Sloveniji je sicer obtožen v zadevi Kavaški klan. Zanj se je od januarja lani, ko se neupravičeno ni udeležil obravnave na okrožnem sodišču v Ljubljani, domnevalo, da je v Srbiji.

Iz obtožnice izhaja, da je bil član celice, ki sta jo vodila Filip Vrzić in domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec. Opravljal naj bi prevoze konoplje iz Slovenije do odjemalcev v Nemčiji ter kokaina iz Nizozemske v Slovenijo, na Hrvaško in v Avstrijo.

Dalibor Kožul naj bi bil kurir in koordinator kurirjev v družbi Dak trans, ki naj bi jo uporabljali kot krinko za prenašanje prepovedane droge ali denarja iz tega naslova. Kot voznik kurir oziroma koordinator voznika kurirja po navodilih vodij in nadrejenih naj bi prek komunikacije SKY izvajal prevzem, prenašanje ali oddajo prepovedane droge ali denarja, pri tem pa naj bi pridobil najmanj 83.875 evrov protipravne premoženjske koristi, izhaja iz obtožnice.