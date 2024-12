"Nedavni tragični dogodek v Magdeburgu v Nemčiji nas vse opominja, da nobena evropska država ni imuna na nasilne dogodke, tudi Slovenija ne," je v pozivu opozoril minister za notranje zadeve.

Slovenska policija je s številnimi aktivnostmi in preventivnimi poostrenimi nadzori za večjo varnost pristopila k zagotavljanju varnosti ter javnega reda in miru med prazniki, še posebej v času številnih silvestrovanj na prostem po vseh večjih slovenskih krajih in mestih, je dodal.

Državljane poziva, naj praznujejo odgovorno in samozaščitno, poskrbijo za varnost otrok in mladostnikov ter njihov nadzor, naj ne gredo za volan pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih snovi, naj pazijo na lastno premoženje ter premoženje sosedov in skupnosti, naj ne uporabljajo prepovedanih petard in drugih pirotehničnih sredstev, vsako sumljivo ravnanje pa naj takoj prijavijo policiji na telefonsko številko 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.

Po Poklukarjevih besedah bo le odgovorno ravnanje vseh pripomoglo k varnemu praznovanju. "Ne povzročajmo nepotrebnega dela policistom, gasilcem, reševalcem, medicinskemu osebju in drugim dežurnim službam," je sklenil.