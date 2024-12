Vstop v novo leto je čas, ki ga običajno preživimo z nam bližnjimi in tistimi, ki jih imamo radi. Medtem ko nekateri raje praznujejo v zavetju lastnega doma, si marsikdo želi zabave na ulici, kjer dobrega vzdušja in veselja nikoli ne manjka. Še posebej, če v prvi novoletni dan vstopijo z glasbo, ki jim napolni dušo.

Preverili smo, kje na prostem lahko preživite najdaljšo noč v letu:

Štiri prizorišča v Ljubljani

Tako kot že vrsto let največje silvestrovanje na prostem pripravijo v prestolnici. Zbrani bodo lahko v novo leto vstopili na štirih različnih prizoriščih v središču mesta, ki omogočajo tudi razgled na grajski grič, kjer bo ob polnoči zasijal večminutni ognjemet.

Največ ljudi se vsako leto zbere na Kongresnem trgu, kjer bodo letos nastopili Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi. Na Mestnem trgu pričakujejo nastop Lada Leskovarja in Samuela Lucasa, na Pogačarjevem trgu pa bodo zbrane zabavali Samantha Maya, Booom! in Flirrt. Veselo bo tudi na Trgu francoske revolucije, kamor prihajajo No OFFENCE!, Koala Voice in Recycleman ex. Ali En.

Zakonca Basi bosta v novo leto vstopila na odru Kongresnega trga v Ljubljani. Foto: Mediaspeed

Pestro v Mariboru, Celju in Kranju

Velika množica ljudi vsako leto obišče tudi drugo največje slovensko mesto, kjer vstop v novo leto pripravijo na Trgu Leona Štuklja. Obiskovalci bodo lahko uživali v ritmih zabavne glasbe skupine The Schminkers, pozdravil pa jih bo tudi domačin Alfi Nipič, ki bo ob polnoči zapel svojo legendarno pesem Silvestrski poljub.

Na Krekov trg v Celje so letos povabili nekdanjo evrovizijsko predstavnico Nušo Derendo, ki bo poskrbela za energično vzdušje, pred njo pa bo ozračje ogrela skupina Sanpark.

Zadnje sekunde letošnjega leta na Glavnem trgu v Kranju pa bodo odštevali Marko Vozelj in njegovi Mojstri.

Silvestrski poljub bo zagotovo zazvenel na vseh silvestrovanjih, Alfi Nipič pa ga bo letos zapel v rodnem Mariboru. Foto: Mediaspeed

Zveneča imena na Obali in Goriškem

Zadnjo noč v letu 2024 lahko preživete tudi ob morju. V mestih na Obali se bodo namreč zvrstila številna zveneča imena, ki bodo poskrbela, da bo vstop v novo leto še posebej čaroben. Na Titovem trgu v Kopru bodo tako gostili skupino Tabu, na Tartinijevem trgu v Piranu pevko Alyo, na Lonko v Izolo pa prihajajo Lisjaki in Bon Jovi Tribute Band.

Na silvestrovanje na prostem niso pozabili niti na Goriškem, kjer so se odločili za narodnozabavno glasbo. Na Kidričevo ulico v Novo Gorico bodo harmoniko prinesli člani skupine Zvita Feltna, na Lavričev trg v Ajdovščino pa Dejan Vunjak in njegove Brendijeve barabe.

Za odštevanje do leta 2025 v Piranu bo zadolžena pevka Alya. Foto: Mediaspeed

Ne pozabimo na Koroško, Dolenjsko in Domžale

Na Koroškem pripravljajo dve silvestrovanji na prostem. Na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu bodo gostili skupino Sezuti Mački, na Titovem trgu v Velenju pa energično Tanjo Žagar.

Če nameravate silvestrovati na Dolenjskem, imate tri možnosti. Glavni trg v Novem mestu bodo napolnili Kingston in Balkan Boys, Dejan Dogaja Bend bo gostoval v Kočevju, v Starem mestnem jedru Brežic pa se bodo veselili ob glasbi skupine BARBband.

Ne smemo pozabiti na Domžale, kjer bo prav tako v ospredju harmonika in narodnozabavna glasba. Nastopili bodo namreč Poskočni muzikantje.

Kingston bodo v novo leto vstopili v Novem mestu, Tanja Žagar pa v Velenju. Foto: Mediaspeed

Tudi v Prekmurju in na Gorenjskem

Izbrskali smo tudi nekaj novoletnih dogodkov, ki jih prirejajo v Prekmurju in na Gorenjskem. V Murski Soboti bodo praznični december sklenili s silvestrovanjem na Trgu zmage, kjer napovedujejo veliko zabavo z Ansamblom Aktual in DJ Harijem. V Moravskih Toplicah bodo v novo leto zakorakali s skupino Zlata žila, na Mestnem trgu v Ptuju pa s Karneval bandom.

Nekoliko vidnejša imena pa pričakujejo na štirih prizoriščih na Gorenjskem. Tudi tam bo večinoma v ospredju narodnozabavna glasba. Na Linhartovem trgu v Radovljici lahko najdaljšo noč v letu preživite ob ritmih skupine Mambo Kings, v Bohinjski Bistrici (dovrana Danica) s Polkaholiki, v Kranjski Gori (pred hotel Kompas) pa so povabili Modrijane. Če imate raje zabavno glasbo, pa obiščete Bled, kjer bodo gostili skupino Rok'n'Band. Njihova pesem Novo leto bo zagotovo med slišanimi.

Če bo v Mariboru zvenela pesem Silvestrski poljub, bo Rok 'n' Band na Bledu v ospredje postavil njihovo Novo leto. Foto: Mediaspeed

Zagreb, Pulj ali Rovinj

Če med izbranimi silvestrovanji na prostem ne najdete ničesar zase, se lahko zapeljete tudi k našim južnim sosedom. Nam bližnja novoletna praznovanja tako pripravljajo v Zagrebu, Pulju in Rovinju.

V hrvaški prestolnici bodo v novo leto vstopili na Trgu Bana Jelačića, kjer bodo za energično vzdušje poskrbeli njihov zadnji evrovizijski predstavnik Baby Lasagna, legendarna hrvaška diva Josipa Lisac, pevka Miach ter raperja Grše in Hiljson Mandela.

Zadnje minute do novega leta v Pulju bo odšteval Petar Grašo, v Rovinju pa se bodo greli ob ritmih Parnega Valjaka.

V Zagrebu so na silvestrovanje povabili svojega zadnjega evrovizijskega predstavnika Baby Lasagno, ki je Hrvaški zagotovil zgodovinsko uvrstitev na drugo mesto. Foto: Daniel Novakovič/STA

Preberite tudi: