December je tradicionalno čas velikih nakupov, a letos marsikdo razmišlja drugače, manj potrošniško in bolj usmerjeno v odnose ter preživljanje časa z najdražjimi, ob rezultatih spletne ankete o prazničnih nakupih opažajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Da bodo božične praznike preživeli v družbi najbližjih in da se jim zdi to pomembno, so potrdili tudi naši sogovorniki na ljubljanskih ulicah, darila pa bodo vendarle kupovali in zanje zapravili tudi kar nekaj denarja. Zneski se gibajo od sto evrov na osebo do štiristo evrov za vsa darila skupaj. Na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo: kupujte preudarno in načrtovano.

Decembra ljudje množično hitimo po nakupih in iščemo darila za svoje najbližje. Da se nakupovanju težko upremo, poskrbijo trgovci z vabljivo okrašenimi izložbami in številnimi popusti, ki ta čas pridejo še bolj do izraza kot sicer.

Trgovci vabijo z mamljivo okrašenimi izložbami. Foto: Ana Kovač

Že tradicionalno se decembra v nakupovalnih središčih tre ljudi, nič drugače pa ni v središču stare Ljubljane. Na dan, ko smo se odpravili v mesto, da bi mimoidoče povprašali o decembrskih nakupovalnih navadah in navadah praznovanja, so si za nekaj kratkih vprašanj čas vzeli le redki. Vsem se je namreč tako mudilo. Nekaterim v trgovino, drugim na druženje s prijatelji.

Za darilo do sto evrov na osebo

Tisti, ki so vendarle utegnili poklepetati z nami, so v večini odgovorili, da imajo decembra navado kupovati darila in se obdarovati, da te navade ne prakticira, je odgovorila le ena sogovornica. Tudi zneski, ki so jih pripravljeni nameniti za darila, so precej visoki. Večina odšteje sto evrov na osebo.

Mimoidoče smo povprašali tudi, kakšna darila kupijo. Po nakupih za prazničnimi darili v Slovenijo pride tudi veliko tujcev.

Iz odgovorov je razbrati, da vsesplošna kriza zadnjih petih let – epidemija koronavirusa, vojna v Ukrajini, draginja – ni bistveno vplivala na njihove nakupovalne navade. Številni so namreč dejali, da zdaj zaradi draginje kvečjemu porabijo več denarja, a zaradi tega ne kupujejo nič manj.

Po odgovorih naših sogovornikov sodeč pa ljudem, predvsem v času praznikov, še vedno veliko pomenita toplina in čas preživet z bližnjimi, najdražjimi. Božič in predbožični ali sveti večer bo večina preživela doma v krogu družine, novo leto pa s prijatelji, na kakšnem javnem praznovanju na prostem ali na zasebnih praznovanjih.

Več kot tisoč evrov porabi le nekaj odstotkov

Rezultati ankete, ki jo je opravila Zveza potrošnikov Slovenije, je medtem pokazala, da bo tretjina vprašanih skupno za darila namenila od sto do dvesto evrov. Enak delež jih bo porabil od dvesto do petsto evrov, slaba petina od petdeset do sto evrov, okoli desetina manj kot petdeset evrov. Več kot tisoč evrov bo porabilo le nekaj odstotkov.

Le dva odstotka se namerava za praznične izdatke zadolžiti. Denar si bodo izposodili pri banki v obliki rednega limita ali pri prijateljih.

SURS: Decembra porabimo več denarja

Medtem podatki SURS kažejo, da decembra za nakupe porabimo več denarja kot v drugih mesecih leta in zato so tudi prihodki od prodaje v trgovini na drobno ta mesec navadno večji od povprečja. Letošnji podatki seveda še niso na voljo, decembra lani pa je bil prihodek podjetij v trgovini na drobno v decembru za petnajst odstotkov višji od povprečnega mesečnega prihodka v tem letu.

Zabeležili so, da je trgovina na drobno po pošti ali internetu decembra lani zabeležila 29,3 odstotka prihodka, trgovina z gospodinjskimi napravami, avdio in video zapisi v specializiranih prodajalnah 27,4 odstotka prihodka, specializirane prodajalne z živili, pijačo, tobačnimi izdelki 23,6 odstotka prihodka, specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki pa 17,8 odstotka prihodka.

Po drugi strani so bili prihodki v trgovini na drobno v lanskem decembru za 0,8 odstotka nižji kot v predlanskem, kar je drugi zaporedni medletni upad prihodka v decembru.

Tople nogavice so simbolično in precej pogosto darilo. Foto: Ana Kovač

Pri prazničnih nakupih smo v primerjavi z drugimi članicami EU varčnejši

Prebivalci Slovenije decembra v povprečju porabimo precej več denarja kot v drugih mesecih, kljub temu pa smo pri prazničnih nakupih precej varčnejši od večine prebivalcev drugih članic EU. Prodaja neživilskih izdelkov je bila v Sloveniji decembra lani v primerjavi s povprečno mesečno prodajo v tem letu krepko pod povprečjem EU.

Razlika med decembrsko prodajo in povprečno mesečno prodajo za leto 2023 je v Sloveniji obsegala 13,7 odstotka, medtem ko je povprečje EU znašalo 19,8 odstotka. Manjšo razliko od Slovenije je imelo le šest članic EU. Največjo razliko so izmerili na Irskem, 61,7-odstotno.

Pri živilskih izdelkih je bila lanska rast decembrske prodaje v primerjavi s povprečno mesečno prodajo v Sloveniji nekoliko višja od rasti prodaje neživilskih izdelkov. Razlika je dosegla 17,6 odstotka, kar je bilo nad povprečjem EU, ki je znašalo 15,5 odstotka. Največja je bila v Luksemburgu, 23,3-odstotna, najmanjša pa na Hrvaškem, 4,7-odstotna. Podrobnejše podatke si poglejte v spodnji tabeli.

Določite znesek, seznam obdarovancev, ne zadolžujte se in ne zapravljate preveč

Ker praznični proračun lahko hitro močno poseže v denarnico, na zvezi potrošnikom svetujejo, da določimo znesek, ki ga nameravamo nameniti darilom in drugim prazničnih izdatkom, ter se potem tega držimo.

Dodajajo, naj poleg zneska določimo tudi seznam obdarjencev in z njim ne pretiravamo. Darila so pomembna za otroke, odrasli si lahko naklonjenost izkažemo z druženjem, pripravo večerje, sprehodom ali ogledom filma, poudarjajo.

Številni darila kupijo na prazničnih stojnicah na ulicah Ljubljane. Foto: Ana Kovač

Velja tudi poziv, naj se za nakupe ne zadolžujemo. Januarja namreč pogosto ugotavljamo, da smo zapravili preveč, da smo nasedali trženjskim trikom, da imamo doma polno daril, ki jih ne potrebujemo. In prav nič drugače ni z darili, ki smo jih mi podarili drugim. Letos zato kupimo manj, a vseeno podarimo več, še svetujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije, pri čemer predlagajo druženje brez daril, srečelov, za katerega vsak od gostov prinese eno darilo, ali pa obdarovanje s preprostimi in poceni darili, ki jih naredimo sami.

Pri spletnih nakupih previdnost ni odveč

Rezultati ankete Zveze potrošnikov Slovenije so pokazali tudi, da bo skoraj vsak potrošnik vsaj enega od nakupov opravil po spletu, večina jih bo kombinirala z obiski fizičnih trgovin, približno deset odstotkov pa jih namerava nakup opraviti izključno na daljavo.

SURS navaja, da je v prvem četrtletju prek spleta nakupovalo 54 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let. Dve tretjini teh e-kupcev sta kupili oblačila, čevlje ali modne dodatke, tretjina pa jih je sklenila ali podaljšala naročnino na digitalne storitve.

Na zvezi ob tem opozarjajo na nevarnost spletnih nakupov, a opažajo, da je pozitivno, da 65 odstotkov vprašanih uporablja SMS-obveščanje. Tretjina anketirancev svojo kartico zaklepa v mobilni banki ali denarnici in si nastavi limite za porabo, kar je vsekakor pohvalno, so prepričani v Zvezi potrošnikov Slovenije.

Pri spletnih nakupih bodite previdni. Foto: Shutterstock

Med mladimi priljubljena darila v obliki doživetij

Raziskava ponudnika kartičnih plačil Mastercard, opravljena med 16.141 anketiranci iz dvajsetih evropskih držav, Avstralije, Brazilije, Kitajske in ZDA, pa je pokazala, da so številni mladi Evropejci prepričani, da se najboljša darila ne poklanjajo več v škatlah. Prednost dajejo doživetjem.

Ta vključujejo obisk destinacije z osebnega seznama želja, ogled nastopa najljubšega izvajalca v živo, obisk sanjske restavracije ter bivanje v edinstvenem ali svetovno znanem hotelu, so v sporočilu za javnost zapisali pri Mastercardu.