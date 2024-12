Bolne otroke, ki praznične dneve preživljajo na Pediatrični kliniki Ljubljana, so tudi letos razveselili Božički, ki so se spustili s strehe bolnišnice. Letos so jim družbo delali tudi terapevtski psi. Člani Jamarske reševalne službe Slovenije so se tako že enajsto leto zapored spustili s strehe in skozi okna pozdravljali otroke v bolniških sobah. Poleg Božičkov so otroke obiskali tudi mnogi znani Slovenci, ki podpirajo ta projekt.

Tradicionalni spust Božičkov je tako kot že prejšnja leta priredil Hitradio Center v sodelovanju z Jamarsko reševalno službo Jamarske zveze Slovenije ter Gasilsko brigado Ljubljano. Dogodka so se udeležili tudi voditelji Hitradia Center ter predstavniki donatorjev.

Božičkom so se pri spustu strehe pridružili tudi terapevtski psi.

Poleg Božičkov z darili so otrokom bivanje v bolnišnici polepšali tudi številni znani Slovenci in Slovenke, med drugim pevke Nina Pušlar, Eva Boto in Nika Zorjan, pevec Rok Piletič, vplivnica in pevka Gaja Prestor ter raperka Masayah.

Kako je bila videti "akcija" Spust Božičkov s strehe Pediatrične klinike v Ljubljani, si poglejte v fotogaleriji:

Pokorn: To so ljudje, ki svoje življenje posvečajo skrbi za življenje

Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn je poudaril, da so Božički, ki so "danes bingljali s pročelja pediatrične klinike", ljudje, ki svoje življenje posvečajo skrbi za življenje. Zahvalil se jim je, da so otrokom na pediatrični kliniki danes polepšali dan.

