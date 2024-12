S čisto pravim Božičkom iz Rovaniemija smo se srečali v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, kjer te dni domuje v Sloveniji. Več fotografij najdete v spodnji fotogaleriji (foto: Bojan Puhek).

Božiček, ki v finščini sliši na ime Joulupukki, nas je sprejel v božičkovi koči in nam na začetku pogovora razložil, kako se v finskem jeziku pravilno naglasi in izgovori še imena palčkov (v finščini tonttus, op. a.) in jelenčkov (poro). Kmalu pa smo z dobrim možem s severa Finske prišli do vprašanja, ki si ga verjetno zastavlja mnogo otrok po svetu: Kako mu uspe le v eni noči obiskati vse otroke na svetu?

"Gre za božično skrivnost, a povem vam, da s svojimi jeleni treniramo vsak dan, in dandanašnji so jeleni zelo močni in hitri. Prepričan sem, da bomo prihodnji božič uspeli podreti rekord. Pri tem nam pomagajo tudi časovni pasovi, poleg tega imam svoje pomagače (palčke in škrate) vsepovsod po svetu. Zelo mi pomagajo pri mojem delu, da vse pripravim pravočasno," je povedal Božiček.

Božiček iz Rovaniemija je svetu namenil nekaj spodbudnih besed. Foto: Bojan Puhek

"Otroci si želijo le zopet normalno obiskovati šolo"

Kot je povedal stari mož iz Laponske, na Finsko prejmejo okoli 50 tisoč pisem otrok. In če jim je nekoč uspelo odgovoriti prav na vsa pisma, je danes to skoraj nemogoča naloga. "To je danes zelo zahtevno, ker je teh pisem res ogromno, zato nam ne uspe odgovoriti na vsa. Otroci imajo danes zelo različne želje. Ko v nekatere države prideš v normalnih razmerah, imajo otroci normalne želje, a ko območja in države obiščeš v težkem obdobju, so njihove želje zelo različne. Obiskal sem na primer Ukrajino v času vojne, tam preživel dva tedna in jih pred svojim prihodom obvestil mesec dni prej. Ob obisku so mi pripravili številna pisma in pesmi. In ti otroci so si zaželeli le, da se vojna zaključi in na svetu nastopi mir in tudi da lahko zopet normalno začnejo obiskovati šolo. Lahko si predstavljate, to je neverjetno!" je na težke razmere otrok v Ukrajini v čustvenem tonu opozoril Božiček.

Otroci v Ukrajini so si ob njegovem obisku zaželeli le, da se vojna zaključi in na svetu nastopi mir ter da lahko zopet normalno začnejo obiskovati šolo. "Lahko si predstavljate, to je neverjetno!" nam je zaupal Božiček. Foto: Bojan Puhek

Božiček: Darila niso najpomembnejša!

Kot je dodal, si otroci želijo le pravi božični čas, ki ga lahko skupaj z družinami preživijo v miru. "Včasih mi je tako žal za današnji moderni svet, v katerem imamo tako veliko različnih situacij, zato so moje želje le, da se vojne končajo in lahko vsi uživajo v božiču. Zato vsem povem tole: darila so lepa stvar, a kar je najpomembnejše, je občutek božiča in to, da lahko družine uživajo v skupnem času. To je najpomembnejše!" je poudaril Božiček.

Kot nam je razložil eden izmed treh dobrih mož, se božične tradicije po državah razlikujejo, saj nekateri božič praznujejo že v začetku decembra, predvsem v severnih državah pa običajno 24. decembra. Spet drugi (na primer v Sloveniji, op. a.) božič praznujejo 25. decembra, navade se torej po svetu razlikujejo.

V poslanici celotnemu svetu je dobri mož iz Rovaniemija omenil, da sta pri ljudeh najpomembnejši vrlini ljubezen in to, da uživaš s svojimi prijatelji v tem, kar počneš. "Dajanje in skrb sta moj najljubši slogan," je poudaril Božiček.

V svoji knjižici skrbno beleži celoletno obnašanje tako otrok kot tudi odraslih. Foto: Bojan Puhek

Tudi v Arktičnem obroču se spopadajo s podnebnimi spremembami

V Božičkovi vasi so se še pretekli mesec spopadali z zahtevnimi vremenskimi pogoji, saj so ostali brez snega, a zdaj je v vasi Rovaniemi, ki šteje okoli 65 tisoč prebivalcev, snega že precej in tudi temperature so se spustile nizko pod ledišče. Prav zato smo se na Božička obrnili z vprašanjem, kaj meni o podnebnih spremembah, ki so se dotaknile tudi prebivalcev severne Finske.

"Mislim, da lahko prav vsak naredi nekaj, če želimo, da se razmere ne poslabšujejo. Tudi v Arktičnem obroču smo se spopadli s takimi pogoji, zato smo lanski božič ob izobilju shranili kup snega in ga uporabili zdaj, ko še ni bilo veliko naravnega snega. Razmere so se poslabšale tudi ob toplejšem vremenu in deževju, ki sta naše območje spremenila v pravo drsalnico. Bilo je zelo zahtevno, saj so tla zamrznila, zato je bilo veliko zlomov rok in nog," je povedal Božiček. Kot je dodal, na take razmere niso bili pripravljeni, saj na čevljih nimajo derez.

Na podnebne spremembe niso odporni niti na Laponskem na severu Finske. Foto: Bojan Puhek

Božiček je povedal tudi, da njegovi pomočniki v tovarnah pripravljajo darila in različne izdelke za otroke. "Danes so zadeve zelo dobro urejene in tudi moji škrati so zelo pridni in delavni. Tudi tovarne so danes zelo moderne," je še dodal.

Kako naj bodo otroci med letom še bolj pridni kot sicer? To je odgovor Božička.

Kot je še Božiček zaključil ob koncu našega druženja, naj vsak otrok poskusi narediti najbolje, kar zmore. "Nihče vam ne bo rekel, da morate biti vsak dan zelo prijazni. Včasih se zbudimo z levo nogo in naše razpoloženje ni najboljše, a če se večino časa trudimo biti najboljša verzija sebe in naredimo, kar najbolje zmoremo, je to dovolj," je še povedal Božiček, ki si mu je ob predbožičnem vrvežu vseeno uspelo vzeti čas in prvič obiskati Slovenijo, kmalu pa se bo vrnil na Laponsko, kjer ga pričakuje zelo velika množica obiskovalcev.

"Včasih se zbudimo z levo nogo in naše razpoloženje ni najboljše, a če se večino časa trudimo biti najboljša verzija sebe in naredimo, kar najbolje zmoremo, je to dovolj," je povedal Božiček. Foto: Bojan Puhek

Danes na srečanje k predsednici republike

Kot nam je zaupal častni konzul Republike Finske v Sloveniji Gregor Benčina, bo danes Božiček obiskal tudi otroški oddelek v Bolnišnici Jesenice, čakata ga tudi postanek na Bledu in srečanje na Brdu z ambasadorji, ki so prisotni v Sloveniji.

V torek popoldne pa bosta Božička iz finskega Rovaniemija, ki se v predprazničnem času mudi na obisku v Sloveniji, v predsedniški palači sprejeli tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, kasneje pa tudi ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Zvečer pa bo Božiček na Brdu sprejel tudi otroke, ki se želijo srečati z njim.

Lik Božička se je na naših tleh začel pojavljati šele konec 80. let prejšnjega stoletja



Poleg Miklavža, ki je otroke obiskal na predvečer svojega goda, 6. decembra, v nadaljevanju decembrskih prazničnih dni otroke obiskujeta še Božiček in dedek Mraz. Kot je za STA pojasnila muzejska svetnica Nena Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja, je bil za prvega v preteklosti rezerviran čas okoli božiča, medtem ko je dedek Mraz stopil v ospredje ob koncu koledarskega leta. Danes so njune vloge pomešane in oba se začenjata pojavljati v javnosti že takoj po odhodu Miklavža.

Foto: Bojan Puhek



Mnogi ne vedo, da ima tako kot Miklavž tudi Božiček versko ozadje. Na območju današnje Slovenije se je Božiček pred drugo svetovno vojno pojavljal kot nevidni obdarovalec otrok na božični večer v mestih, nekateri so ga imenovali tudi Jezušček. "Ker je bil neviden, ni bilo neke predstave, kako naj bi bil videti. Darila je puščal pod božičnim drevesom," je za STA še povedala Židov.



V javnosti se je pri nas lik Božička začel pojavljati šele konec 80. let prejšnjega stoletja. Njegova današnja podoba z oblačili rdeče barve z belo obrobo in belo brado sicer izvira iz oglasa CocaCole iz 30. let prejšnjega stoletja. V zadnjem obdobju velikokrat služi v komercialne namene, saj je najbolj mednarodno prepoznaven. Nastopa tudi na javnih prireditvah, ponavadi v spremstvu palčkov.

