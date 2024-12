Predsednica republike Nataša Pirc Musar je današnjo sejo državnega zbora, ki se bo nadaljevala z vprašanji poslancev premieru Robertu Golobu in ministrom, odprla z nagovorom poslancem. V njem je obsodila sovražni govor in diskriminacijo manjšin.

Pirc Musarjeva je govor začela s temo komuniciranja na družbenih omrežjih in zlorabi le teh. Kot svež primer je navedla objavo domačih naslovov sodnic in sodnikov z implicitnim pozivom na linč. "To je nesprejemljivo, zavržno dejanje. To, da anonimni posamezniki izpostavljajo naslove javnih uslužbencev, je ne samo kaznivo, ampak tudi zavržno dejanje. To, da najvišji politiki aktivno spodbujajo odpor proti pravosodju in drugim institucijam pravne države, tako da jih označujejo za krivosodje in farso, pa je nevarno. Nevarno za stabilnost države in skupnost, ki ji pripadamo," je povedal predsednica.

"Slovenija je po stanju političnih pravic najvišje v svetu, a mnogi tega žal ne znajo ceniti. Sodniki in tožilci se morajo pri svojem delu počutiti varno, opravljati pa ga morajo odgovorno. Primerjati sodstvo z mafijo ali obtožiti policijo sodelovanja z mafijo, je nedopustno."

Nesprejemljive so objave o nasilnih migrantih

Spomnila pa je tudi na objave o "nasilnih" migrantih. "Povsem sprejemljivo je, da nekdo na socialnih omrežjih Slovenijo prikazuje kot nevarno državo, kjer migranti kot lačne zveri prežijo na nič hudega sluteče Slovenke in Slovence. Ovira ni niti norčevanje iz človekovega videza, kronične bolezni, spola, priimka, ..."

Čeprav je, kot pravi Pirc Musarjeva, Slovenija varna država, "se boji, da živimo v svetu, ki je čedalje bolj nevaren."

Poudarila je, da smo Slovenci najbolj enotni, ko zmagajo naši športniki, a dodala, da ta enotnost žal traja le ta dan.

Državni zbor je nagovorila drugič od nastopa funkcije

Predsednica republike Pirc Musar državni zbor na lastno pobudo nagovarja drugič od nastopa funkcije. Kmalu po nastopu mandata je napovedala, da si želi vsako leto ob koncu leta nagovoriti državni zbor.

Nastop pred državnim zborom na lastno pobudo predsedniku republike omogoča poslovnik DZ. Skladno s tem je prva točka na dnevnem redu decembrskem seje predsedničino mnenje in stališče, "povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu".