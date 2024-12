Predsednica republike je v nagovoru ob podelitvi priznanja na slovesnosti na današnji mednarodni dan človekovih pravic poudarila, da se ljudje s človekovimi pravicami ukvarjajo na različne načine, mnogi se z njimi ukvarjajo profesionalno, nekateri po imenovanju v poslanstvo varuha človekovih pravic ali zagovornika načela enakosti, medtem ko nevladne organizacije podpirajo civilnodružbena hotenja in opozarjajo na kršitve, ki prizadenejo skupine, potisnjene na obrobje družbenega dogajanja. "Včasih pa so popolnoma običajni ljudje zaradi posebnih okoliščin prisiljeni, da postanejo zagovorniki človekovih pravic," je navedla.

Pirc Musar je kritična do tega "črnega madeža v slovenski zgodovini", povezanega z izbrisanimi. Ne razume, zakaj od vlade in od ministrstva za notranje zadeve ne dobijo odgovora na predlog zakona, ki bi sistemsko uredil položaj izbrisanih. Kot je napovedala, bo za vse, ki bodo ostali na cesti brez pravic, naredila enako, kot je naredila za izbrisanega, ki mu je po dveh letih bivanja v bolnišnici uredila stalno prebivališče v Sloveniji.

"Nisem podelila te nagrade z nekim upanjem, da se bo morda v kratkem kaj spremenilo. Žal vam moram povedati, da sem to upanje izgubila in mi je hudo," je dejala. Foto: STA

Poudarila je, da se kljub opozorilom Sveta Evrope v Sloveniji "ne zganemo". "Nisem podelila te nagrade z nekim upanjem, da se bo morda v kratkem kaj spremenilo. Žal vam moram povedati, da sem to upanje izgubila in mi je hudo," je dejala. Je pa podelitev nagrade kljub vsemu še en poskus v smer, da bo vlada "končno spravila s sveta to veliko črno packo, najhujšo kršitev človekovih pravic v zgodovini Republike Slovenije".

Po besedah Beširevića gre za priznanje, da so se borili za pravo stvar. Poudaril je, da priznanje ni samo stvar enega društva, temveč slehernega izbrisanega. "To je tudi priznanje za vse tiste, ki ste nas podpirali dolgih 22 let našega boja," je dejal in izpostavil nekatere nevladne organizacije.

Pravice izbrisanih še niso urejene

"To priznanje naj nam bo v spodbudo za naprej, kajti izbrisa še ni konec, pravice izbrisanih še niso urejene. V Sloveniji imamo še izbrisane, ki so brez statusa. Da bi uredili te njihove pravice, je potreben zakon," je poudaril Beširević. Predsednici republike se je zahvalil za pobudo v zvezi z osnutkom zakona, ki so ga pripravili skupaj z nevladnimi organizacijami, in vlado pozval, naj ga sprejme in konča "to kalvarijo z izbrisanimi".

Po njegovih besedah so izbrisani v letih boja pretrpeli marsikaj, tudi grožnje, ponižanje in pljuvanje. "Ampak nismo se dali in se še zdaj borimo in ne bomo nehali, dokler bo sleherni izbrisan v Sloveniji," je poudaril. Spomnil je tudi na nekatere pokojne aktiviste.