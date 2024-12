Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je na slovesnosti ob podelitvi činov 36. generaciji šole za častnike na Brdu pri Kranju poudarila, da klic in poslanstvo vojaške uniforme nosita v svojem bistvu najplemenitejše družbene vrednote, kot so mir, spoštovanje človekovih pravic, tovarištvo in ljubezen do domovine.

Z omenjenimi vrednotami Slovenske vojske se v samostojni Sloveniji srečamo vsakič, ko nas prizadenejo večje krize ali naravne nesreče, ko potrebujemo pomoč v gorah ali pri nujni helikopterski pomoči, je v slavnostnem govoru na Brdu pri Kranju poudarila predsednica republike. "Skratka – vedno, ko vas potrebujemo, nam pripadniki Slovenske vojske priskočite na pomoč – nesebično in brez pomisleka," je dejala.

V bistvo vojaške stroke in organizacije sta vtkani solidarnost in povezanost, kar je v času vse večjega individualizma in ponekod "grozljivega nespoštovanja temeljnih vrednot" še toliko pomembnejše, meni. Pripadniki Slovenske vojske so tako po njenih besedah naš steber in večni čuvaj. "Konfliktov in vojn namreč ne začenjajo vojaki, ampak žal nerazumni politiki v oddaljenih pisarnah, ki ne stopijo na frontno črto," je poudarila.

"Tega ne smemo in ne moremo dovoliti"

Naloga politike je, da vojakom zagotovi ustrezna sredstva, opremo in zaščito, je podčrtala. Predvsem pa, da na najvišji politični ravni doma in v tujini glasno spodbuja k razumu, humanosti in prenehanju nasilja ter spopadov, je dodala. "Da naredi vse, da se preneha besedno in realno barbarsko rožljanje z orožjem. Za to ni mesta v sodobni civilizaciji v 21. stoletju. Tega ne smemo in ne moremo dovoliti," je dejala predsednica.

"Danes stopate na prvo stopnico svoje častniške poti, (...) s tem na svoja ramena prevzemate priznanje za svoje dozdajšnje delo, predvsem pa – in to je najpomembnejše – odgovornost za razumevanje, motiviranje in vodenje svojih sodelavcev, tovarišev, soborcev," je navedla. Poleg tega tudi skrb za varnost vseh prebivalcev države, je pristavila.

"Obramba domovine je najvišji izraz posameznikove odločenosti, pripadnosti in požrtvovalnosti v dobro drugih, v dobro naroda – mater, otrok, šibkejših in ranljivih. V dobro vseh, ki vam zaupamo in v morebitnih težkih trenutkih računamo na vas," je sklenila. Obenem pa se je zahvalila tudi družinam poročnic in poročnikov, "da vas zaradi vašega poslanstva nesebično delijo z vsemi nami in z domovino".