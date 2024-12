Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes v okviru uradnega obiska v Rimu in Vatikanu srečala z velikim mojstrom Suverenega malteškega viteškega reda Fra' Johnom Dunlapom.

Pirc Musar je izpostavila, da ceni prizadevanja Suverenega malteškega viteškega reda na humanitarnem področju, predvsem njihovo pomoč beguncem, žrtvam naravnih nesreč in nasilja po vsem svetu. "Vaš prispevek k zmanjševanju in lajšanju trpljenja je neprecenljiv, še posebej danes, ko so temeljna načela solidarnosti in humanosti na preizkušnji v številnih delih sveta," je dejala.

Ob tem se je zahvalila viteškemu redu za njihov prispevek, posebej pa tudi prostovoljcem društva Malteška pomoč. "Ob avgustovskih poplavah ste bili eni prvih, ki ste priskočili na pomoč. Vaše ekipe so delovale na najbolj prizadetih območjih, kot sta Luče in Solčava, kjer so prostovoljci pomagali že v prvih urah po nesreči. Nikoli ne bomo pozabili vaše podpore," je poudarila.

Slovenija ostaja zavezana pomoči Ukrajini

Predsednica je izrazila zaskrbljenost zaradi zaostrovanja vojne v Ukrajini, še posebej v luči napadov na energetsko infrastrukturo. "Takšna dejanja so vojni zločini, potencialno pa tudi zločini proti človeštvu," je opozorila in dodala, da sta za Slovenijo posebej pomembni varnost jedrskih objektov in vpliv vojne na globalno prehransko varnost.

Slovenija po njenih besedah ostaja zavezana pomoči Ukrajini v okviru svojih zmožnosti, predvsem z razminiranjem, rehabilitacijo žrtev vojne, psihosocialno pomočjo otrokom in krepitvijo lokalnih skupnosti, je sporočil urad predsednice republike.

Za trajni mir

Pirc Musar je prav tako pozvala k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, češ da je to "edina pot za ustavitev kroga nasilja, uničenja in razseljevanja ter za vzpostavitev trajnega miru". Ob tem je spomnila, da je Slovenija septembra sprejela deset palestinskih otrok iz Gaze, ki so prišli na zdravljenje. S tem je Slovenija od leta 2009 pomagala že 207 otrokom iz tega konflikta.

Ponovila je, da je ena ključnih prioritet slovenske zunanje politike solidarnost z ljudmi v stiski. "Mednarodna solidarnost je ključna za reševanje globalnih problemov, kot so podnebne spremembe, revščina, lakota in migracije. Solidarnost vodi k miru, stabilnosti in pravičnosti, zato jo moramo še naprej krepiti," je dejala.

Pirc Musar se bo danes udeležila tudi kulturnega dogodka v cerkvi Santa Maria dell'Anima, kjer bodo med drugim predstavljeni spisi papeža Pija II. o slovenskem ozemlju. Ob zaključku dogodka se bo srečala s predstavniki diplomatskega zbora pri Svetem sedežu v Rimu in z organizacijami ZN s sedežem v Rimu. V četrtek bo nato obiskala Vatikan, kjer jo bo sprejel papež Frančišek.