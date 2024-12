Predsednica republike na obisku v UKC Maribor za pospešeno nabavo obsevalnikov

"Zaposleni delajo v zelo težkih razmerah, da o bolnikih ne govorim, zato si resnično želim, da bo vlada morda še malce pospešila postopke, predvsem pri nabavi ustreznih aparatur, ki jih onkologija potrebuje," je v izjavi za medije povedala predsednica.

Na oddelku za onkologijo si je ogledala obstoječi obsevalnik, ki se pogosto kvari, zato zaposleni upajo na čimprejšnjo nabavo dveh novih takšnih naprav. A razpis zanje še ni bil objavljen, po neuradnih navedbah zato, ker državni urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu še ni predal te pristojnosti UKC Maribor.

Po informacijah Pirc Musar bi nova obsevalnika lahko bila na razpolago do konca prihodnjega leta. "Kolikor je meni znano, naj bi se ti postopki res pospešili. Vseh podrobnosti ne poznam, a imam zagotovilo, da če bo šlo vse tako, kot je zdaj načrtovano, bi te nove naprave lahko v Maribor prišle avgusta in konec leta, ko se naredijo vse kalibraže, bi lahko pacienti že bili deležni obravnave na teh novih napravah," je dejala.

Osebju se je zahvalila za njihovo delo

Delo na onkološkem oddelku je oteženo tudi zaradi gradbenih del za širitev, ki je po enoletni zamudi zaradi neuspešnega dogovarjanja s stanovalci bližnje stavbe nedavno le prešla v drugo fazo. "Gradnja onkologije poteka trenutno po načrtih. Želim si seveda, da bi se stanovalci Masarykove čim prej dogovorili za ustrezno ceno za odkup, da bo tam nastal še nov prostor, ki bo namenjen novim projektom kliničnega centra," je povedala Pirc Musar.

Osebju na omenjenem oddelku se je zahvalila za njihovo delo. "Seveda ni tako, kot bi si vsi želeli, ampak vendarle so v teh razmerah naredili maksimalno, kar je mogoče, da je pacientom lažje. Ti so že tako v hudih stiskah, ni jim lahko. Nova stavba bo rešila marsikatero težavo, a do takrat bo treba še malce potrpeti," je povedala predsednica.

Po njenih informacijah naj bi kmalu stekla tudi gradnja nove infekcijske klinike. "Upam, da se bodo postopki v prihodnjih dneh začeli intenzivneje odvijati," je dejala.

Po besedah generalnega direktorja UKC Maribor Vojka Flisa gostje niso seznanili le s svojimi težavami, ampak so ji predstavili tudi vrhunske dosežke. "Prav je, da vemo, da imamo v slovenski medicini, ne samo v Mariboru, ampak nasploh, tudi vrhunske oddelke, ki se lahko merijo s katerimkoli drugim oddelkom po svetu," je dejal in kot primer navedel oddelka za kardiokirurgijo in nevrokirurgijo, ki ju je predsednica republike prav tako obiskala.

Po obisku v kliničnem centru pa se je odpravila v Muzej narodne osvoboditve Maribor, kjer bo slavnostna govornica ob odprtju razstave Hirošima in Nagasaki 1945 – takrat in nikoli več.