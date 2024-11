Predsednica republike v Kopru o pomenu narodnih skupnosti

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala Koper. Ob akademiji v čast 30-letnici zakona o samoupravnih narodnih skupnostih je dejala, da Slovenijo hvalijo pri skrbi za manjšine, predstavniki italijanske skupnosti pa so jo opozorili na svoje težave. Izboljšave so mogoče, meni Pirc Musar, ki se dogovarja za obisk predsednika Italije.

Kot je po slavnostni akademiji za medije povzela Pirc Musar, je beseda ob njenem današnjem obisku tekla o pomenu italijanske narodne skupnosti in kako ta bogati Slovenijo. Ob tem je poudarila, da je Slovenija v Svetu Evrope večkrat pohvaljena za urejeno področje manjšin, da pa so lahko stvari vedno še boljše.

Kot je predsednico republike ob obisku opozoril poslanec in zastopnik italijanske skupnosti Felice Žiža, se italijanska narodna skupnost v Sloveniji trenutno ukvarja predvsem s krčenjem programov in sredstev za narodne skupnosti na RTV. Po besedah predsednice to nikoli ni dobro, saj sta prav jezik in kultura gonili, ki ohranjata manjšino, medij pa je pri tem glavni spodbujevalec.

Pirc Musar je ob tem izrazila željo, da pristojni najdejo rešitve za več programa v italijanskem jeziku, s čimer bo lahko italijanska narodna skupnost še naprej razvijala svojo identiteto. Obenem pa je opomnila, da se s takšnimi težavami soočajo tudi Slovenci v Italiji.

Prijateljstvo med državama

Predsednica republike je poudarila tudi prijateljstvo med Slovenijo in Italijo. V italijanskem predsedniku Sergiu Mattarelli vidi vzornika, od katerega se vedno znova uči, kako gojiti kulturo dialoga, je povedala. Ob tem je potrdila, da v njenem uradu pripravljajo vse potrebno, da bi italijanski predsednik prihodnje leto obiskal Slovenijo, točnega datuma pa še nimajo.

Predsednik Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Kopru Alberto Scheriani je ob obisku predsednice spomnil, da začetki pred 30 leti niso bili lahki, a so v tem času naredili velike korake naprej. Od države bi sicer želeli več finančnih sredstev, je dodal, obenem pa izpostavil dober odnos z obalnimi občinami, pri katerih lahko računajo tako na finančno pomoč kot tudi pomoč pri birokraciji.

Velik problem regije je voda

Med delovnim obiskom Kopra se je predsednica republike srečala tudi z županom Mestne občine Koper Alešem Bržanom. Med pogovorom sta se dotaknila več pomembnih tem za občino in regijo, predvsem vodooskrbe slovenske Istre in tabel z zgodovinskimi in ledinskimi imeni ulic, ki so bile v zadnjih mesecih kamen spotike med občino in ministrstvom za kulturo. Bržan je predsednici predstavil tudi pomembnejše naložbe, ki jih je občina uresničila v preteklih letih, in prihodnje načrte, so sporočili s koprske občine.

Pirc Musar se bo danes srečala tudi z vodstvom Luke Koper, obisk pa sklenila z vročitvijo državnega odlikovanja Znanstveno-raziskovalnemu središču Koper za zasluge za izjemne dosežke v znanosti, za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in mednarodnimi partnerji ter za krepitev ugleda Republike Slovenije na znanstvenem, izobraževalnem in gospodarskem področju.