Urad predsednice: KPK je neodvisna institucija, politika se v njeno delo ne sme vpletati

Po razgovorih na KPK glede domnevnih pritiskov na policijo se, kot kaže, znova zaostrujejo odnosi med predsednico republike Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom. Zastopnik zadnjega je namreč dejal, da KPK trenutno ni neodvisen organ, v predsedničinem uradu pa to zanikajo ter poudarjajo, da se politika v delo KPK ne sme vpletati.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v sredo opravila razgovore z več pričami, tudi s predsednikom vlade Golobom, in sicer v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar in druge zaposlene na notranjem ministrstvu.

Zatočišče pri predsednici

Premier je že v sredo postopek označil za farso, njegov zastopnik Stojan Zdolšek pa je v oddaji 24ur zvečer na POP TV dejal, da je nad tem postopkom velika senca dvoma. "Ta organ trenutno ni odvisen, ker je Tatjana Bobnar skupaj z Vesno Drole, njeno piarovko, dobila zatočišče v uradu predsednice države, ki imenuje člane senata," je dejal. To je po Zdolškovih besedah velika hiba tega postopka, še posebej ob v javnosti doslej že znanih konfliktih med predsednikom vlade in predsednico države.

V uradu predsednice republike so ob teh očitkih danes pojasnili, da imenovanje članov senata KPK poteka skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerih je imenovanje funkcionarjev komisije v pristojnosti vsakokratnega predsednika republike. "KPK je neodvisna nadzorna institucija, ki predstavlja enega od temeljev demokratične družbe, politika pa se v njeno delo nikakor ne sme vpletati," so poudarili.

Neutemeljeni očitki

Obenem so poudarili, da omenjeni postopek na KPK ni povezan s predsednico države ali delom njenega urada, zato ga ne morejo komentirati. "Zaposlovanje v kabinetu predsednice pa je izključna pristojnost predsednice republike, zato so kakršnikoli poskusi kadrovanja od zunaj nedopustni in neprimerni," so opozorili.

Na KPK Zdolškove očitke v celoti zavračajo kot neutemeljene in zgolj kot poskus obrambe na vse razpoložljive načine. "Ne glede na to, kdo je v zadevo vpleten, na KPK odločamo zgolj in samo na podlagi dokazov in izpovedb prič ter pri tem vse obravnavamo enako," so za STA sporočili s komisije. Pri tem so dodali, da od obravnavanih oseb sicer praviloma ne dobivajo pozitivnih odzivov, kar je pričakovano, "vendar pa je skrb vzbujajoče, ko predsednik vlade uradni postopek označi za farso in na ta način razmišlja o profesionalnem delu neodvisnega državnega organa".

Izjave premierjevega zastopnika prav tako niso ostale neopažene na političnem parketu. Vodja poslancev SD Jani Prednik je danes poudaril, da tako sam kot stranka SD verjameta v pravno državo in njene institucije, omenjene izjave Golobovega zastopnika pa po njegovi oceni ne kažejo na spoštovanje pravne države, njenih institucij in odločitev. "Politiki bi se morali zavedati, da so posledice izjav, ki jih nosimo, lahko negativne ali pozitivne. Če nekdo verjame v pravno državo, potem je takšna izjava seveda nedopustna," je dodal.

Medtem so v Golobovi stranki Gibanje Svoboda poudarili, da je spoštovanje pravne države visoko na njihovi agendi. "Storili bomo vse za to, da se ohrani," je danes dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič. Strinjala pa se je z Golobom, da gre v konkretnem primeru za farso.