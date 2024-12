DZ konec novembra ni potrdil prvotnega predloga predsednice, da bi na mesto prvega moža centralne banke imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa. Na tajnem glasovanju je dobil 24 poslanskih glasov, za izvolitev na guvernersko funkcijo bi jih potreboval 46.

Na poziv predsednice iz konca julija so se poleg Ropa prijavili še državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec, ki je uživala podporo koalicije, in viceguverner Milan Martin Cvikl, nekdanji predsednik SID banke Sibil Svilan, izvršni direktor Delavske hranilnice Miha Mihič, ki mu je podporo napovedovala NSi, in sedanji guverner Boštjan Vasle, ki je užival podporo predsednika stranke SDS Janeza Janše. Ime sedmega kandidata ni znano.

Pirc Musar je imela po neuspehu svojega prvotnega predloga zdaj več možnosti. Lahko bi objavila nov poziv, lahko bi izbrala drugega kandidata iz vrst prijavljenih na razpis, lahko pa bi se odločila za povsem novega kandidata.

Glavni kriterij bo še naprej strokovnost

Iz urada predsednice so sporočili, da predsednica ne bo ponovila razpisa. Poiskala bo povsem novega kandidata, pri čemer bo glavni kriterij izbire po navedbah urada še naprej strokovnost. Prav to je Pirc Musar izpostavljala, ko je DZ predlagala Ropa.

Pred dokončno izbiro bo predsednica republike opravila tudi posvetovanja s predstavniki poslanskih skupin, da bi novemu kandidatu zagotovila čim širšo podporo. Po neuradnih informacijah STA ni izključeno, da bo vsaj v prvi fazi predstavila več imen.

Sedanjemu guvernerju Vasletu se bo šestletni mandat iztekel 8. januarja 2025. Če DZ do takrat ne bo imenoval novega guvernerja, bo njegove naloge začasno prevzel njegov namestnik in viceguverner Primož Dolenc. Doslej se je trikrat zgodilo, da kandidat, ki ga je predlagal predsednik republike, ni dobil zadostne podpore DZ. Ti kandidati so bili Mitja Gaspari, ko se je potegoval za drugi mandat, Andrej Rant in Primož Dolenc.