Predlog predsednice republike, da državnemu zboru za guvernerja Banke Slovenije predlaga nekdanjega premierja in finančnega ministra Toneta Ropa, je povzročil nemalo presenečenja v javnosti. Presenečen je tudi nekdanji finančni minister Janez Šušteršič. "Videti je bilo, kot da je že vse dogovorjeno. Dogovor koalicije, da za guvernerko podpre državno sekretarko na ministrstvu za finance Sašo Jazbec, ni bil slab. Formalno gledano pa je, vsaj kar zadeva reference kandidata, predsedničin predlog utemeljen in logičen," je prepričan Šušteršič.

"Tone Rop ima zagotovo ustrezne reference za mesto guvernerja Banke Slovenije, od vseh prijavljenih kandidatov verjetno celo najboljše. Če verjamemo, da je predsednica Nataša Pirc Musar kandidata izbrala po strokovnih merilih, je njena odločitev pravilna," je za Siol.net ocenil Šušteršič. Kaj se bo zgodilo v parlamentu glede na to, da je bila koalicija usklajena o drugi kandidatki, pa po njegovem mnenju ostaja odprto vprašanje.

Večna dilema

"Gre za večno dilemo: ali imamo predsednika za to, da mu nekdo pove, koga mora predlagati, ali za to, da se odloča po svoji presoji. Seveda se pri tem ne more izogniti tveganjem. Če bo njen prvotni predlog zavrnjen, bo najbrž predlagala kandidatko, ki jo usklajeno podpira koalicija," meni Siolov kolumnist.

Ali predsednica Golobu nagaja?

Na vprašanje, ali ne gre morda za nagajanje premierju Robertu Golobu, saj je znano, da nista v najboljših odnosih, Šušteršič odgovarja, da raje ostaja prepričan, da so bile pri Ropu odločilne kompetence. "Ne moremo trditi, da kandidata ni izbirala po kompetencah, ampak se je za Ropa odločila samo zaradi nagajanja. Če so se poklopile kompetence in možnost nagajanja, pa je verjetno z imenovanjem imela še malo več veselja," pravi Šušteršič.

Je lahko izvoljen proti volji koalicije?

Ali lahko Rop v parlamentu pričakuje zadostno politično podporo? Za imenovanje namreč potrebuje 46 poslanskih glasov. "Bomo videli, morda pa bo še kdo želel nagajati koaliciji in ga podprl na tajnem glasovanju," špekulira nekdanji finančni minister.

Prvič išče najboljšega, drugič tistega s politično podporo

V zgodovini države smo že bili priče, ko v parlamentu niso bili potrjeni predsedniški predlogi kandidatov za guvernerje, s tem pa centralna banka ni imela guvernerja s polnim mandatom. "Predsednik države mora iskati kvalitete predlaganega kandidata. Ne sme razmišljati o tem, kateri kandidat bo najverjetneje politično sprejemljiv za poslance. Vsaj pri prvem predlogu kandidata ne. S prvim predlogom predsednik pove, kaj se mu zdi najboljše. Šele v drugem poskusu verjetno predlaga nekoga, za katerega je približno prepričan, da bo prejel zadostno politično podporo," sklene Šušteršič.