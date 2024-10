Golob si na čelu Banke Slovenije želi žensko

Vasletu se mandat izteče 8. januarja 2025 in predsednica republike Nataša Pirc Musar je poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja objavila konec julija. Do izteka roka 23. septembra je prejela sedem prijav. Imen v njenem uradu niso razkrili, je pa vnovično kandidaturo javno razkril Vasle.

Golob je ob današnjem obisku na oddelku za onkologijo UKC Maribor povedal, da je zadovoljen, ker je med kandidati za guvernerja več kakovostnih kadrov. "Bi si pa po dolgih časih oziroma prvič želel, da bi se mogoče tokrat v vlogi guvernerja preizkusila dama. Tako da gre naša podpora v smeri, da bi imeli prvo damo na čelu Banke Slovenije," je dejal.

Med sedmimi kandidati naj bi bila po neuradnih informacijah STA kot edina ženska državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec.

Po neuradnih informacijah portala Forbes Slovenija so med prijavljenimi kandidati še sedanji član sveta Banke Slovenije in viceguverner Milan Martin Cvikl, izvršni direktor Delavske hranilnice Miha Mihič, nekdanji premier in finančni minister Tone Rop in Sibil Svilan, ki je do predlani 15 let vodil SID banko.

Pričakovati je, da bo predsednica republike po pogovorih s kandidati in posvetovanji z vodji poslanskih skupin v DZ predlog kandidata za guvernerja v DZ poslala najpozneje do 23. oktobra. DZ bo moral o njem na tajnem glasovanju odločiti v 30 dneh po prejemu predloga.

Pred Vasletom, ki je mandat guvernerja slovenske centralne banke nastopil januarja 2019, potem ko je bil prej dolgoletni direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, so to mesto zasedali France Arhar, Mitja Gaspari, Marko Kranjec in Boštjan Jazbec.