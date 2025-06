Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes začela nov krog kadrovskih posvetovanj s poslanskimi skupinami. Pri predsednici so se do zdaj že zvrstili predstavniki poslanskih skupin koalicije in največje opozicijske stranke SDS ter poslanec Dejan Kaloh, nekatere poslanske skupine pa bo Pirc Musar gostila še v petek. Foto: STA

Savšku manjka vodstvenih izkušenj

Tudi tokrat pa, sodeč po dozdajšnjih izjavah, predsednica ne bo mogla presekati gordijskega vozla pri imenovanju nove vodje Banke Slovenije. Nedavno je predsednica namreč poslanske skupine obvestila, da je novi možen kandidat za guvernerja Banke Slovenije doktor ekonomije Simon Savšek. Ta se je nato v prvem junijskem tednu predstavil poslanskim skupinam.

V največji vladni stranki Gibanje Svoboda so njegovo predstavitev danes ponovno ocenili kot korektno. "Smo pa ocenili, da ima manko vodstvenih izkušenj za vodenje tako velikih sistemov, kot je Banka Slovenije, zato mu podpore ne dajemo," je po posvetu pri predsednici dejala vodja strankine poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič.

Po njenih besedah je to stališče celotne koalicije. Koalicijski partnerici SD in Levica teh besed v današnjih izjavah nista potrdili, sta pa izpostavili strokovnost kandidata. "To je ocena, ki stoji tudi danes in sem jo povedal tudi predsednici," je dejal vodja poslancev SD Jani Prednik. Kot je še dodal, pa ima vsak kandidat pluse in minuse, zato bodo težko našli kandidata, ki ne bi imel nobenega minusa.

Skupaj z vodjo poslancev Levice Matejem Tašnerjem Vatovcem pa sta dejala, da se glede podpore ne morejo izrekati, dokler v DZ nimajo uradnega predloga predsednice. "Zagotovo pa ima gospod Savšek nekatere kvalitete. Če bo dejansko predlagan, bomo opravili še en krog pogovorov v poslanski skupini in se potem dokončno odločili, ampak neka naklonjenost obstaja," je navedel Vatovec.

Svoboda še naprej podpira Sašo Jazbec

"Upam, da bo predsednici uspelo najti še kakšnega kompetentnega kandidata in potem stečejo stvari ponovno," je medtem še dejala Avšič Bogovič. Poudarila je tudi, da so bili že v prvem krogu na javni poziv za guvernersko mesto prijavljeni dobri kandidati, dozdajšnja kandidatka koalicije Saša Jazbec pa podpore Svobode ni izgubila, je dodala vodja strankinih poslancev.

Pirc Musar je sicer v preteklih tednih že napovedala, da za guvernersko mesto ne bo predlagala nobenega izmed kandidatov iz prvega kroga, koalicija pa je vse predlagane kandidate predsednice do zdaj zavrnila. Avšič Bogovič ob tem zatrjuje, da ne gre za trmo. "Želimo, da ima Banka Slovenije uglednega strokovnjaka, menedžerja na takšni poziciji, ker si Banka Slovenije to zasluži," je poudarila.

V SDS bi podprli Vasleta

V SDS pa ocenjujejo, da se postopek imenovanja novega guvernerja vleče že zelo dolgo, po besedah vodje strankinih poslancev Jelke Godec pa ne razumejo "koalicije, ki ima 46 glasov, da ne gre nasproti predsednici". Sami bi sicer podprli dozdajšnjega guvernerja Boštjana Vasleta, ki se mu je mandat že iztekel.

Glede podpore kandidatom za ostale odprte kadrovske postopke pa se ne izrekajo, saj da se bodo o teh pogovorili, ko bodo predlogi v DZ oz. pred posameznimi glasovanji.

S predsednico tudi o kandidatih za ustavne sodnike

Poslanske skupine so namreč danes s predsednico govorile tudi o kandidatih za ustavne sodnike in kandidatih za člane Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. Predstavniki poslanskih skupin so glede teh enotno ocenjevali, da se pri omenjenih funkcijah bližajo zadostni podpori za izvolitev kandidatov in bi bilo lahko glasovanje v DZ na vrsti že zelo kmalu.

Med kandidati za ustavne sodnike, ki za izvolitev potrebujejo 46 poslanskih glasov, za favorita koalicije veljata sodnika Nina Betetto in Primož Gorkič.

Bodo podprli predsedničino kandidatko za novo varuhinjo človekovih pravic?

Še ta teden pa bo znana usoda predsedničine kandidatke za novo varuhinjo človekovih pravic Dijane Možina Zupanc. Kandidatka lahko računa na glasove koalicijskih poslancev, a za izvolitev potrebuje 60 poslanskih glasov. V NSi, ki bi lahko bila pri tem jeziček na tehtnici, se o podpori do glasovanja javno ne izrekajo, v SDS pa po besedah Godec vztrajajo pri stališču, ki so ga podali na seji mandatno-volilne komisije. Takrat kandidatke niso podprli.